Reunião Ordinária e Especiais na agenda da semana; debate sobre protocolos de segurança para escolas e ocupação do CDD vão acontecer

Em mais uma semana de muito trabalho, os parlamentares terão pauta cheia na Reunião Ordinária dessa terça-feira (08), e duas Reuniões Especiais nos próximos dias. Na quarta-feira (09) o debate será em torno de protocolos para que escolas possam se adaptarem para uma possível volta às aulas. E na sexta-feira (11) a pauta será a ocupação no bairro Cidade de Deus.

Para a Reunião Ordinária, às 9h, 22 itens foram inseridos na pauta de votação, além de 354 matérias. O Projeto de Lei Ordinária (PLO) 151/2021 é de Gilson Liboreiro (SD) e “estabelece sobre a criação de bolsões de proteção para motocicletas e bicicletas nas vias providas de semáforo no município de Sete Lagoas”. Roney do Aproximar vai ter votado o APL 239/2021 que “institui desconto para idosos em eventos públicos e dá outras providências”.

A Reunião Especial da quarta-feira vai acontecer ás 15h atendendo solicitação dos vereadores Janderson Avelar (MDB) e Rodrigo Braga (PV). Junto com autoridades ligadas ao tema, os paramentares vão abordar protocolos de segurança que busquem uma retomada segura das aulas presenciais nas escolas.

Na pauta da Câmara há algum tempo, a ocupação no bairro Cidade de Deus será o destaque na próxima sexta-feira (11), também em Reunião Especial. A sessão está prevista para acontecer a partir das 9h. Os editais, bem como todas as informações sobre o evento já foram publicados no Diário do Legislativo.

As reuniões seguem em formato de videoconferência por conta da pandemia. Todos os veículos de comunicação da Câmara fazem a transmissão ao vivo para que a população acompanhe os trabalhos dos vereadores pela televisão (11.2), rádio (FM 103.5) ou internet.

Ascom/Câmara Municipal