Prefeitura fortalece projetos que formam atletas em esportes de alto rendimento

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, sempre apoiou a formação de atletas de várias modalidades esportivas. O trabalho é realizado em equipamentos esportivos geridos pelo Município e, recentemente, a jogadora de volêi, Maria Luísa Oliveira, a Malu, que sempre atuou em equipes de ponta, visitou uma aula do projeto onde iniciou sua carreira.

Sete Lagoas é destaque nacional, como um celeiro de grandes talentos do esporte e, por isso, o apoio da administração municipal é importante neste processo. “O Minas Tênis Clube tem uma filosofia de formação de atletas e a descoberta de valores ocorre em várias cidades do país. Nesta questão, Sete Lagoas é destaque e a estrutura física e o apoio da Prefeitura são fundamentais”, comenta João Mesquita, treinador da equipe sub-15 do Minas.

O volêi nas categorias feminino e masculino é um dos destaques, mas o apoio também chega para outras modalidades, como handebol e basquetebol. A Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer disponibiliza apoio logístico para a participação em campeonatos representando a cidade e parcerias com grandes clubes. “Trabalho há 35 anos no ginásio coberto de Sete Lagoas e a Prefeitura fez uma excelente reforma. Está tudo bem renovado, um lugar bom para trabalhar”, avalia Marcos Pereira, o Marcão, professor de vôlei. “É muito bacana este apoio da Prefeitura, o ginásio é muito bom e as parcerias fazem sucesso”, completa o aluno Paulo Ricardo, que faz parte da categoria sub-15 do Minas.

Malu Oliveira começou no esporte no projeto da Prefeitura de Sete Lagoas e em sua trajetória já atuou no Minas e Flamengo, e atualmente joga no Joker Świecie, da Polônia. Em seu currículo de títulos estão o Campeonato Sul-Americano de Clubes de 2017 no Brasil e também o Campeonato Mundial de Clubes de 2018 na China. “Em Sete Lagoas temos muitos atletas que podem ser desenvolvidos. Saí daqui e espero novos talentos também. Parabenizo a Prefeitura pelo apoio que forma atletas e pessoas melhores”, comenta Malu.

Malu começou em projetos da Prefeitura e fez carreira de sucesso no voleibol