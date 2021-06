Ocupação de leitos UTI-Covid em Sete Lagoas supera os 90%. Confira os números do boletim desta segunda (07)

Pessoas com comorbidades a partir de 30 anos serão vacinadas nesta terça-feira

Sete Lagoas inicia a segunda semana de junho com 19.722 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 151 casos no fim de semana: 80 mulheres e 71 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.204 pessoas e 4.883 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 38.316 desde o início da pandemia.

Sete óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados: foram dois óbitos no Hospital Municipal: um homem de 60 anos e uma mulher de 52 anos. Três óbitos na UPA: três mulheres de 57, 58 e 59 anos. Um homem de 56 anos na Unimed. E um homem de 55 anos no Hospital Nossa Senhora das Graças. Assim, a cidade chega a 527 óbitos, 55 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 277 pessoas em isolamento domiciliar e 18.863 já curados.

Hospitalizados

Dos 105 internados hoje, 50 estão em UTI e 55 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 25 de Sete Lagoas, sete de Papagaios, cinco de Pompéu, cinco de Maravilhas, dois de Cachoeira da Prata e os demais de Paraopeba, Pequi, Inhaúma, Cordisburgo, Fortuna de Minas e Felício dos Santos. Entre os internados, 90 testaram positivo para Covid e 15 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 11 internações, sendo quatro UTI, das quais duas em leitos do SUS. No Hospital Municipal estão 57 internados, sendo 28 em UTI. No Hospital da Unimed são 24 pacientes internados, sendo 12 em UTI. E na UPA estão hoje 13 internados, seis deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação está em 90,9%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 85,7%

Vacinação

A Prefeitura de Sete Lagoas continua avançando no cronograma de vacinação de 1ª dose para pessoas com comorbidades contra a Covid-19. Nesta terça-feira, 8 de junho, será́ a vez de: Pessoas com comorbidades a partir de 30 anos, e Pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir de 30 anos. Locais: pessoas a pé devem ir ao Ginásio Coberto (Praça da Feirinha, Centro); já o sistema drive thru vai funcionar nos estacionamentos do Shopping Sete Lagoas e do Unifemm (acesso pela rua Pedra Grande). Documentos: relatório médico que comprove a comorbidade, comprovante de endereço em nome do interessado, identidade com foto, cartão SUS ou CPF.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta sexta-feira, 4 de junho, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 54.630 pessoas. Já a segunda dose foi aplicada em 26.928 pessoas. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus