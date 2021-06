Secretaria de Assistência Social realiza abordagens com os imigrantes venezuelanos. “Não aguento mais”, diz dona da pensão

Desde a semana passada, principalmente na região central de Sete Lagoas, pessoas vêm sendo abordadas em semáforos, portas de comércios e transeuntes por imigrantes venezuelanos. Esse número tem aumentado e com isso, a prefeitura de Sete Lagoas realiza abordagens, para verificar a situação que envolve inclusive crianças.

Um dos órgãos envolvidos é o Centro POP, um Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, que atende a jovens adultos, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Sua finalidade é identificar a pessoa em situação de rua, assegurar e promover a inclusão social, garantir seus direitos e sensibilizá-los quanto a seus deveres e obrigações. Na quarta feira (02/06), aconteceram diversas abordagens em pontos estratégicos com os imigrantes venezuelanos.

O Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) atua nos espaços públicos do município de Sete Lagoas, e realiza ações para identificar situações de risco social e pessoal. Não se trata de um serviço para retirada compulsória de pessoas das ruas, mas de atendimento nos espaços públicos da rua, para inserção na Política de Assistência Social e demais Políticas Públicas, tais como: Saúde, Justiça, Educação, dentre outras.

Foram ofertados aos venezuelanos os serviços de Assistência Social tais como: referenciamento e acolhimento nos equipamentos responsáveis. Porém, neste primeiro momento, não aderiram a tais serviços.

Por outro lado, desde 2020, o CRAS recebeu o encaminhamento de algumas outras famílias venezuelanas, no qual foram cadastradas e referenciadas nos equipamentos, sendo atendidas pela unidade de referência ao seu endereço cadastrado.

Foi realizada uma intervenção pelo conselho tutelar, ocasião na qual os venezuelanos foram orientados, sobre a proibição do trabalho infantil com as crianças.

Na manhã desta segunda-feira (07), reuniu-se na secretaria de assistência social, representantes da Assistência, Saúde e Educação, a fim de diligenciar os encaminhamentos legais pertinentes à situação dos estrangeiros na cidade, tendo em vista que, há uma legislação federal pertinente ao caso e as ações devem ser tomadas com cautela, preservando os direitos e obrigações destes, sendo enviado o caso para apreciação do gabinete do prefeito.

Imigrantes na pensão

Cerca de 60 imigrantes venezuelanos estão hospedados em uma pensão no Centro de Sete Lagoas desde a semana passada, onde ocupam 17 quartos, com diária no valor de R$50,00 cada quarto. Segundo a proprietária, que pediu para não ser identificada, a situação está cada vez mais difícil. “Além de não pagarem regularmente as diárias, estão destruindo a minha pensão. Não posso receber mais hóspedes”, lamentou. Segundo ela, “a situação está saindo do controle e chegou mais um imigrante no final de semana”, relatou.

Ela completou ainda, que tem alertado para as pessoas que chegam com doações, sobre a situação do desperdício que vem ocorrendo, com muita coisa sendo jogada por eles no lixo diariamente.

Questionada se vai pedir a saída deles do seu estabelecimento, ela afirmou que está no seu limite, e que está aguardando o retorno do marido de viagem, para juntos tomarem uma decisão, inclusive acionar a polícia se for necessário. ” Não aguento mais, estou adoecendo e com medo de invadirem até mesmo minha casa, que fica ao lado da pensão”, reclamou.

A proprietária da pensão e funcionária enfrentam problemas de saúde com “coceira pelo corpo” desde ontem, e foram orientadas a procurarem uma unidade de saúde.

De acordo com informações extra oficiais, a média de arrecadação de dinheiro dos imigrantes na cidade, somente em semáforos, chega a R$1.000,00 por dia.

Redação com informações da Secretaria Municipal de Ação Social