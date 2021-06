Prefeitura contrata empresa para identificar causas de ocorrências geológicas no Progresso

A Prefeitura de Sete Lagoas contratou uma empresa especializada em levantamentos geológicos para identificar as causas de um problema que está preocupando os moradores e comerciantes do bairro Progresso. A Geosam fez o trabalho de campo e, nos próximos dias, o resultado será apresentado para nortear ações que podem ser tomadas pelo Município.

Há cerca de um mês, pessoas da região relataram acomodações do solo que provocaram rachaduras e infiltrações em vários imóveis, principalmente, próximo ao cruzamento das ruas Equador e Manganês. “Ficamos preocupados por conta dessa movimentação do solo. Aqui existe um esgoto que sempre estourava e descia pela rua e após estas rachaduras isso acabou. Tudo indica que este esgoto está escorrendo no subsolo e provocando os estragos”, suspeita o comerciante Sinval Dias.

O prefeito Duílio de Castro e o secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel (Toninho Macarrão) estiveram no local há cerca de 20 dias quando definiram sobre a contratação de empresa especialista por meio de processo licitatório. “Agradeço pela rápida ação da Prefeitura, foram menos de 30 dias para iniciar a resolução desse problema”, comentou o comerciante Antônio César.

Toninho Macarrão destaca a importância do estudo avançado coordenado pela Geosam que, inclusive, já prestou serviços geológicos para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) em outras regiões de Sete Lagoas. “O levantamento geofísico pode detectar as causas das trincas e abatimento do solo. Com esse diagnóstico poderemos definir quais serão as intervenções necessárias”, explica.

Um radar de penetração no solo é a principal ferramenta utilizada pela Geosam no trabalho. “Estamos fazendo um rastreio de possíveis anomalias do terreno. Esse levantamento inclui tubos elétricos e de água, concreto, ferro e umidade do solo”, explica Lucas Frederico, assistente de campo da Geosam. O resultado do trabalho será apresentado nos próximos dias. “Assim que fomos informados viemos no local conversar com as pessoas. Não seria possível fazer qualquer intervenção sem este levantamento técnico. A partir do resultado, saberemos qual será o papel da Prefeitura, SAAE e das pessoas da região neste processo de recuperação”, declarou o prefeito Duílio de Castro.