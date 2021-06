Sem sustos, Atlético bate o Sport e conquista primeira vitória no Brasileiro

Como não fez o dever de casa na rodada de estreia do Campeonato Brasileiro, o Atlético precisava se recuperar na competição diante do Sport, em Recife. E conseguiu. O Galo bateu o Leão por 1 a 0, na noite deste domingo (6), na Ilha do Retiro, e conquistou os três primeiros pontos na competição. Hulk foi o autor do único gol da partida após bela assistência de Zaracho, que foi a novidade na escalação do técnico Cuca em relação ao último jogo contra o Remo, pela Copa do Brasil.

O camisa número 7 do Atlético vem sendo o grande nome da temporada alvinegra. O atacante, que já havia marcado contra o Fortaleza na rodada passada, contribuiu com assistência para o gol do Nacho, pela Copa do Brasil, no meio da semana, sem esquecer que ele é um dos artilheiros da Libertadores.

Primeiro tempo

O Atlético teve um bom controle do jogo na primeira etapa e sofreu poucas investidas do Sport. O maior susto para o Galo veio aos 12 minutos, quando Marquinhos mandou uma bola na trave de Everson em chute cruzado. Logo na sequência da jogada, após assistência de calcanhar de Zaracho, Hulk bateu no canto esquerdo de Mailson. Nacho e Hyoran ainda tiveram algumas oportunidades de abrir o placar.

Segundo tempo

Enquanto o Atlético voltou para a segunda etapa com a mesma formação, o Sport fez logo duas mudanças no intervalo, colocando André e Maxuell, com o intuito de agredir um pouco mais o Galo. E funcionou. A equipe da casa começou a segunda etapa buscado mais o ataque. Já o Atlético teve as melhores chances em contragolpes e bola parada. Hulk, sempre perseguido, deu trabalho ao Sport, mas o placar não foi alterado na parte final do jogo.

Com o resultado, o Atlético termina a rodada na 9ª colocação. Já o Sport, com apenas um ponto somado, é o 14º colocado. O Leão volta a campo no próximo domingo (13), às 18h15, contra o Fortaleza, no Castelão. Já o Atlético, antes de pensar no Brasileiro, enfrenta o Remo, na quinta-feira, às 19h, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Pela terceira rodada da Série A, o jogo será contra o São Paulo, no domingo, às 16h, também no Gigante da Pampulha.

A FICHA DO JOGO

SPORT 0

Mailson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino, Júnior Tavares; Marcão, Ricardinho (Trellez), Thiago Neves (Gustavo Oliveira); Marquinhos (Maxuell), Paulinho Moccelin (Patric) e Mikael (André). Técnico: Umberto Louzer

ATLÉTICO 1

Everson; Mariano, Rever, Igor Rabello, Dodô; Allan (Gabriel), Tchê Tchê, Zaracho (Dylan Borrero); Nacho (Jair), Hyoran (Marrony); Hulk. Técnico: Cuca

DATA: 6 de junho de 2021

ESTÁDIO: Ilha do Retiro

CIDADE: Recife

MOTIVO: 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOLS: Hulk, aos 13 minutos do primeiro tempo

ARBITRAGEM: Raphael Claus, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Anderson José de Moraes Coelho, todos de São Paul

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

CARTÃO AMARELO: Hyoran, Igor Rabello (Atlético), Marquinhos, Gustavo, Rafael Thiery (Sport)

Fonte: Hoje em Dia