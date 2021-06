Sete Lagoas: Vacinação contra a Covid-19 continua avançando; saiba quem vacina na terça (8)

A Prefeitura de Sete Lagoas continua avançando no cronograma de vacinação de 1ª dose para pessoas com comorbidades contra a Covid-19.

Na próxima terça-feira, 8 de junho, será́ a vez de:

– Pessoas com comorbidades a partir de 30 anos;

– Pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir de 30 anos.

Locais: pessoas a pé devem ir ao Ginásio Coberto (Praça da Feirinha, Centro); já o sistema drive thru vai funcionar nos estacionamentos do Shopping Sete Lagoas e do Unifemm (acesso pela rua Pedra Grande).

Documentos: relatório médico que comprove a comorbidade, comprovante de endereço em nome do interessado, identidade com foto, cartão SUS ou CPF.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas.

Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

