Na segunda-feira (7) tem 2ª dose da Astrazeneca em Sete Lagoas; saiba quem pode vacinar

Na segunda-feira, 7 de junho, será aplicada a 2ª dose da Astrazeneca para quem tomou a primeira dose até o dia 7 de março. Os locais de vacinação serão na Farmácia Drogasil (av. Villa Lobos, 622, bairro Jardim Cambuí) e Estacionamento do Unifemm exclusivo para o sistema drive thru. Horário: 09h às 16h. Documentos: comprovante de vacinação da 1ª dose- Astrazeneca além do cartão SUS ou CPF..

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até o dia 1º de junho, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 52.745 pessoas. Já a segunda dose foi aplicada em 25.165 pessoas. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus