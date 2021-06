Gomes volta a defender o Democrata

Aos 40 anos, e depois de brilhar por Cruzeiro, PSV, Tottenham, Watford e Seleção Brasileira, o goleiro aceitou o desafio de ajudar o Jacaré na disputa do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2021, que terá início em 03 de julho e fim previsto para 30 de setembro.

Grato pela oportunidade de poder voltar para onde deu os primeiros passos no futebol, Gomes celebra o retorno para Sete Lagoas. “Estou muito feliz em poder voltar a vestir esta camisa pela qual tenho muita gratidão”, disse o goleiro do Jacaré.

Com experiência internacional, Gomes será uma das principais lideranças do elenco dentro e fora de campo nesse processo de reestruturação do Democrata. “Fui formado aqui e acho que chegou o momento de ajudar nesse objetivo de devolver o Democrata para o lugar que ele merece, que é a elite do futebol estadual”, completa.

O presidente do Democrata, Renato Paiva, comemora “a volta para casa” de Gomes e destaca a importância do atleta. “Receber uma estrela do futebol mundial, que tem raízes no Democrata e em Sete Lagoas, é motivo de muito orgulho, esperança e responsabilidade”, salientou. “Gomes vem para fazer parte da reconstrução do Jacaré e será fundamental dentro e fora de campo”, completou.

Para o Diretor Geral do Jacaré, Daniel Calazans, os ganhos com a vinda do goleiro são imensuráveis. “Nossa marca, nossos parceiros comerciais, nosso elenco e, principalmente, nossa torcida estão sendo valorizados com a presença de um jogador de Seleção Brasileira. Os ganhos com esta parceria estão muito além da parte técnica e somos muito gratos ao Gomes por isso, relatou”.

Gomes se apresentou hoje ao Clube e já participou dos treinamentos na Arena do Jacaré juntamente com o restante do elenco democratense.

Nome: Heurelho da Silva Gomes

Nascimento: 15/02/81

Cidade: João Pinheiro – MG

Altura: 1,91 m

Último Clube Watford – ING

Passagens:

1999 – 2001 Democrata

2001 – 2004 Cruzeiro

2004 – 2008 PSV

2008 – 2014 Tottenham/Hoffenheim

2014 – 2020 Watford

2003 – 2011 Seleção Brasileira

Com Democrata Futebol Clube