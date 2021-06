Diocese de Sete Lagoas realiza live “Agroecologia: um grito pela vida”

Instituído pela ONU em 1972, a data é oportunidade de refletir sobre os problemas ambientais que o mundo enfrenta. Preservar e cuidar dos recursos naturais se faz necessário diante da destruição das nascentes dos rios, desmatamento das florestas e incêndios que assolam todo território todos os anos.

O Papa Francisco, na Encíclica Laudato Sí, faz uma bela reflexão e um apelo à Ecologia Integral em favor da natureza e do homem: “preparar um amanhã melhor para todos. Das mãos de Deus recebemos um jardim; aos nossos filhos não podemos deixar um deserto”., afirma Francisco. Em setembro do ano passado, numa audiência semanal no Vaticano, o líder da Igreja chega a firmar que ““É importante recuperar a dimensão contemplativa. Olhar para a terra, a Criação como um dom, não como algo a ser explorado para o meu proveito. Quando contemplamos, descobrimos nos outros e na natureza algo muito maior do que a sua utilidade. Aqui está o centro do problema. Contemplar é ir além da utilidade de uma coisa. Contemplar o belo não significa explorar. É contemplar. É gratuito.”

Neste ano, a Comissão de Promoção à Vida e Ecologia Integral da diocese de Sete Lagoas vai trabalhar o tema: “Agroecologia: um grito pela vida”. Uma live está sendo organizada e vai mostrar experiências em produção agroecológica que acontece em algumas cidades de nossa diocese e em outras dioceses de Minas Gerais. Nossos convidados e convidadas são pequenos produtores e especialistas na questão de produção orgânica. Você é nosso convidado a assistir a transmissão na próxima segunda-feira, dia 07 de junho de 2021, às 19h30.

