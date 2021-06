Prefeituras de Belo Horizonte, Pará de Minas e Sete Lagoas compartilham experiências tecnológicas

Webinar das Cidades Digitais da Grande BH reúne prefeitos, gestores e servidores para tratar da transformação digital do setor público na próxima terça-feira (08).

Com a pandemia acelerando a necessidade de modernização dos órgãos públicos, as Prefeituras estão intensificando o investimento em tecnologias que melhorem a prestação dos serviços à população. Na Grande Belo Horizonte, prefeitos, gestores e servidores municipais participam na próxima terça-feira (8/06), às 10 horas, de encontro virtual, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), que tem como foco fomentar a transformação digital no setor público.

O Webinar das Cidades Digitais da região tem participação confirmada dos prefeitos de Sete Lagoas, Duílio de Castro, e de Pará de Minas, Elias Diniz, e do diretor presidente da Empresa de Informática e Informação de Belo Horizonte (Prodabel), Leandro Garcia, que trazem informações sobre as tecnologias implantadas nas cidades. “É o espaço para troca de informações e soluções que possam contribuir com o planejamento municipal, com ideias e modelos de como se investir em tecnologia, imprescindível nesse momento”, explica o diretor da RCD, José Marinho.

Em Sete Lagoas, a Prefeitura vem adotando medidas para facilitar o acesso da população aos serviços municipais de forma online e modernizando serviços como de iluminação pública. “Além dessas ações trazerem economia para o município, elas geram mais receita sem aumentar impostos, pois desburocratizam e digitalizam serviços que antes levariam dias e envolveriam o trabalho de alguns servidores. No tocante à iluminação de LED, os efeitos também superam a questão econômica e de maior potência, já que de forma inteligente e automática, ficamos sabendo na hora quando e onde uma lâmpada apresenta defeito e precisa ser substituída. São ações que impactam no meio ambiente, na saúde, na educação e se refletem em melhores serviços públicos prestados ao cidadão”, ressaltou o prefeito Duílio de Castro.

Segundo informações da assessoria, o município na próxima semana também prepara a disponibilização de ferramentas para auxiliar a Educação municipal e na Saúde. Em parceria com o Governo de Minas Gerais, por exemplo, o município vai disponibilizar o aplicativo Saúde Digital MG Covid-19, que permite aos cidadãos realizarem uma autoavaliação sobre os sintomas do coronavírus e o uso de telemedicina para consultas médicas.

As inscrições para o evento online com Prefeituras mineiras são gratuitas para servidores públicos e representantes de entidades/universidades e devem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd.

O Webinar das Cidades Digitais da Grande Belo Horizonte tem a parceria da S. Clara Comunicação, Sonner, ClipEscola, AX4B, Egov e Digix.

Serviço:

Webinar das Cidades Digitais da Grande Belo Horizonte

08/06, às 10 horas

Inscrições gratuitas para servidores públicos, entidades e universidades pelo https://www.sympla.com.br/rcd

Com informações da Rede Cidades Digitais