América apresenta linha de uniformes 2021, e estreia será no próximo domingo, contra o Corinthians

O América apresentou nesta quinta-feira (3), em evento no Estádio Independência, a nova linha de uniformes do clube para a temporada 2021. A estreia será na partida do próximo domingo (6), contra o Corinthians, às 16h, no Gigante do Horto, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A linha é da empresa Volt, que tem sede em Joinville-SC e que passa a patrocinar o América, com os dirigentes assegurando que é o melhor contrato feito pelo clube com uma fornecedora de material esportivo.

Assim, a marca própria do clube, chamada Sparta, deixa de vestir o time principal, mas seguirá existindo, com linha casual e nos uniformes de outras categorias e do time feminino.

Toda a linha já está disponível na loja virtual e também na física do América. A camisa preta e verde e a branca custam R$ 229,00.

Fonte: Hoje em Dia