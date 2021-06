Curso da Escola Técnica de Sete Lagoas comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente

O curso técnico em Meio Ambiente da Escola Técnica Municipal (ETMSL) planejou uma programação especial para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho. O principal objetivo e envolver a sociedade em ações que promovam a preservação dos recursos naturais e incentivem práticas socioambientais em prol do bem-estar coletivo. A programação será de 7 a 9 de junho com blitz educativa e palestras, bate papos e oficinas no formato on-line.

“É preciso agir com responsabilidade, para minimizar os impactos da sociedade de hoje sobre as futuras gerações. Esta data não é só um convite à reflexão, mas, principalmente, a união de todos em defesa da vida”, comenta Cláudio Caramelo, presidente da Fumep, mantenedora da ETMSL.

Devido a pandemia da Covid-19, as ações serão pontuais ou por meio virtual sempre seguindo todos os protocolos sanitários. A primeira atividade ocorre na segunda-feira, 7, quando, em parceria com Secretaria Municipal de Meio Ambiente, uma blitz educativa vai distribuir sementes de árvores nativas do cerrado na portaria do Hemominas de Sete Lagoas. Os objetivos são estimular o plantio como forma de preservação ambiental e ainda incentivar a doações de sangue já que os estoques da unidade estão em nível muito baixo.

No dia 9 será a vez do “Escambo Ambiental Virtual”, uma atividade de troca solidária de materiais não utilizados em casa. O objetivo dessa atividade será realizar escolhas ambientais oportunas com o consumo colaborativo. Roupas esquecidas no guarda-roupa, objetos que não despertam interesse ou livros deixados há anos na estante podem ter grande utilidade. “Na maioria das vezes, o que ocupa espaço no dia a dia termina no lixo, com boa parte de sua vida útil desperdiçada. Poucas pessoas se detêm a analisar os reflexos desta prática, mas eles são graves do ponto de vista econômico, social e ambiental”, avalia Cláudio Caramelo.

A DATA

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1972, durante a Conferência de Estocolmo, na Suécia, com o objetivo de sensibilizar a população em geral sobre a importância de se preservar o meio ambiente. Como de costume, no dia 5 de junho, cidades do mundo inteiro se movimentam para celebrar a data.

EVENTOS VIRTUAIS

Uma programação especial de palestras com temas variados também está prevista. Os eventos serão on-line, confira:

PROGRAMAÇÃO:

Terça-feira, dia 8

18h30 às 19h – Abertura

19h às 19h50: Palestra sobre Cosméticos Naturais; escolhas sustentáveis e saudáveis com Dani Leste – linktr.ee/SantaPlantaffdfsdf

20h às 20h30: Momento alunos concluintes. Onde estão?

20h40 às 22h: Plano de Carreira do Técnico em Meio Ambiente – Marley Beatriz de Assiz Lima – Professora ETMSL e Coordenadora do Subcomitê do Ribeirão Jequitibá

Quarta-feira, dia 9

19h às 20h: palestra Organização de Estudos – Raquel Coelho – Terapeuta Sistêmica e mentora de alta performance.

20h às 20h20: Meio Ambiente e Doenças de Saúde Pública – Aluna Kênia Cristina Gonçalves Gesteira.

20h às 20h20: Pegada Ecológica – Alunos III Módulo de Meio Ambiente.

20h40 às 22h: ESCAMBO – Professora Jussara Kele.