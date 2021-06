Projeto “Irmãos que Doam” leva alimentação para venezuelanos, nesta quinta-feira

O projeto “Irmãos que Doam,”nesta quinta-feira,3, além de atender os bairros Lagoa Grande, Itapuã e Catarina, ainda teve que se desdobrar para atender mais 40 pessoas da Venezuela, que estão na cidade. A solicitação para a doação de alimentos para os imigrantes foi feita por um sacerdote aos voluntários do projeto.

Os imigrantes estão em uma pensão na região central de Sete Lagoas e vem dependendo de doações, para se manterem. No local muitos adultos, bebês, idosos, chegando a 60 pessoas acomodadas em quartos inclusive com colchões no chão, em uma situação muito difícil.

Luciene Chaves, secretária municipal de Ação Social e Direitos Humanos informou, que como não estão institucionalizados pelo município, não existe legalidade para a prefeitura fornecer a alimentação e prestar outros tipos de assistência no momento, até que seja verificada a situação deles no país, o que será feito na próxima semana.

A secretária voltou a afirmar, que na abordagem realizada na quarta-feira pela equipe como eles se recusaram a fornecer a documentação o que gera impedimento legal para o município tomar as medidas cabíveis, no sentido de prestar maior assistência, devido à legislação.

A proprietária da pensão que não quis se identificar, relatou para os voluntários do projeto “Irmãos que Doam,” que a princípio chegaram 6 e pouco depois um número maior em um veículo Van. Questionada, sobre o recebimento das diárias, ela informou que não tido regularidade no pagamento e que ao cobrar eles respondem que não gostam de ser cobrados. Ela admitiu ainda, que está perdendo o controle do funcionamento da pensão devido ao número de pessoas no local bem além da sua capacidade.

Ela acrescentou ainda, que está preocupada com a situação de seu estabelecimento pela quantidade de pessoas no momento e teme pela chegada de mais imigrantes.

Voluntários preparam a alimentação para atender os imigrantes da Venezuela