CNH Industrial abre vagas de estágio em Sete Lagoas

Com Programa de Estágio, empresa busca talentos que representem diversidade

O Programa de Estágio 2021 da CNH Industrial está com as inscrições abertas até o dia 9 de junho. São aproximadamente 50 vagas distribuídas para todas as localidades da empresa no Brasil e com diferentes áreas de atuação, como marketing, digital, comercial, pós-venda, logística, tecnologia & inovação, manufatura, engenharia de desenvolvimento de produtos, finanças e recursos humanos. As inscrições devem ser realizadas pelo link: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/cnh/.

A empresa busca pessoas que representem diversidade, que sejam apaixonadas por inovação, com foco em excelência, que estejam dispostas a aprender e a trabalhar em equipe na criação de novas soluções. Os candidatos devem estar cursando graduação superior ou curso tecnólogo, presencial ou EAD.

Estrutura do Programa

Atualmente, o trabalho feito pelo estagiário está sendo realizado em formato home-office, mas é preciso que os candidatos tenham disponibilidade para atuar nas localidades da empresa: Contagem, Nova Lima ou Sete Lagoas, em Minas Gerais; Piracicaba ou Sorocaba, em São Paulo; ou Curitiba, no Paraná. O Programa de Estágio tem duração de 24 meses, com uma carga horária de 6 horas por dia.

O programa de desenvolvimento dos estagiários consiste em: bate-papo de carreira com líder, autoconhecimento, customer experience, diversidade & inclusão, inovação e voluntariado. Também possui capacitação das ferramentas Excel, Power Point, Microsoft Teams, Canva, Qliksense, Gestão de Projetos, Tecnologias Sustentáveis, Planejamento Financeiro e Novas Habilidades do Século 21. Além disso, todos os estagiários têm acesso à plataforma CNH I-Learn, plataforma online com mais de 2 mil objetos de estudos disponíveis.

Sobre a CNH Industrial

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) uma das líderes globais no setor de bens de capital com experiência industrial reconhecida, tem uma ampla gama de produtos e presença mundial. Cada uma das marcas individuais que pertencem à empresa é uma força internacional de destaque em seu setor específico: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr para tratores e máquinas agrícolas; CASE Construction Equipment e New Holland Construction para equipamentos de movimentação de terra; IVECO para veículos comerciais; IVECO BUS e Heuliez Bus para ônibus urbanos e rodoviários; Iveco Astra para veículos de pedreira e construção; Magirus para veículos de combate a incêndio; Iveco Defence Vehicles para defesa e proteção civil; e FPT Industrial para motores e transmissões; CNH Industrial Capital para serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis no website da empresa: www.cnhindustrial.com.

