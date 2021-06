Ação da prefeitura verifica situação de ‘imigrantes de outros países’ em Sete Lagoas

A prefeitura de Sete Lagoas, através da secretaria municipal de Ação Social e Direitos Humanos, realizou nesta quarta-feira, ações envolvendo assistente sociais e conselheiros tutelares, com o objetivo de verificar a situação dos imigrantes, que chegaram de outros países esta semana em Sete Lagoas.

Os estrangeiros estão em vários pontos da cidade, principalmente na região central próximos aos sinais de trânsito e também na área comercial, pedindo ajuda em dinheiro utilizando cartazes para comprar alimentos e muitos ainda citam que tem crianças. Alguns se apresentam como venezuelanos, outros indígenas e tem adultos com crianças pequenas, recém- nascidos, além de adolescentes.

A situação provocou ações de lojistas, buscando apoio para essas famílias sendo que av. Norte Sul, uma família com duas crianças menores recebeu diversas doações de alimentos, roupas, leite e fraldas, contou uma comerciante que não quis se identificar. “Quando chegaram na porta da loja com as crianças nós ajudamos e outras pessoas que passavam pelo local na hora também ajudaram muito”, contou.

Luciene Chaves, secretária de Ação Social e Direitos humanos afirmou, que nesta sexta-feira foram realizadas as abordagens e que está sendo realizado um mapeamento desses imigrantes, tendo em vista que eles estão em várias regiões da cidade. “A princípio abordamos 47 pessoas e na segunda- feira dando sequências às ações, vamos analisar a documentação deles e solicitar as informações de como chegaram ao país e se foi de forma regular ou irregular”, disse.

Segundo ela, pelo sobrenome das pessoas abordadas nesta ação podem ser de uma mesma família e informaram para as equipes, que estão hospedados em uma pensão na região central. “Como tem crianças oferecemos total suporte como abrigo, alimentação mas pedimos que seja evitada a exposição das crianças pedindo ajuda nas ruas. Eles demonstraram resistência em apresentar a documentação, mas acreditamos ser venezuelanos a maioria”, explicou Luciene Chaves.

A secretária disse ainda, que outras secretarias do município, serão envolvidas nas ações que terão sequência na próxima semana.