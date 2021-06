Confira o funcionamento das UAIs no feriado de Corpus Christi

Unidades de Divinópolis e Montes Claros terão expediente nesta quinta-feira (3/6), as demais estarão fechadas

Em razão do feriado nacional de Corpus Christi, parte das Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) não funcionará nesta quinta-feira (3/6). Ficam abertas somente as unidades de Divinópolis e Montes Claros, municípios em que o feriado foi antecipado no início deste ano pelo Executivo municipal.

Para ser atendido nas UAIs, é necessário realizar agendamento prévio nos canais oficiais do Governo de Minas: Portal MG e aplicativo MG App Cidadão.

Na sexta-feira (4/6), o funcionamento volta ao normal em todas as unidades, exceto a de Varginha, que está fechada como medida de segurança em função da pandemia de covid-19. Para conferir os serviços realizados em cada local, clique aqui.

Pandemia

Todas as UAIs adotam protocolos de saúde para garantir a segurança dos colaboradores e da população, como uso obrigatório de máscara, intensificação da limpeza e aferição de temperatura.

Além disso, diversos serviços realizados nas unidades estão disponíveis em formato virtual nos canais digitais do Governo de Minas, como o aplicativo MG App Cidadão e o Portal MG. Nas situações em que for preciso ir pessoalmente a uma UAI, a orientação é comparecer apenas com horário agendado e, se possível, sem acompanhantes.