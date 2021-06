Vacinômetro: Mais de 52 mil pessoas já foram vacinadas em Sete Lagoas

Nesta quarta-feira (02), a Secretaria Municipal de Saúde, divulgou um novo saldo da vacinação contra a Covid-19 em Sete Lagoas. Contabilizados até terça-feira (01/06), o município somou 52.745 pessoas vacinadas com a primeira dose e 25.165 receberam a segunda dose da vacina. Deste total, 35.112 idosos e 9.152 profissionais da área da Saúde, tomaram a primeira dose da vacina, assim como 319 profissionais da segurança pública. Já 19.425 idosos e 5.665 profissionais da saúde, estão imunizados já com a segunda dose e 53 profissionais da segurança pública. E com comorbidades 8.010 pessoas, já foram vacinadas. com a primeira dose. Grávidas e puérperas 152 já foram vacinadas.

Todo o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde segue determinações no Plano Nacional de Imunizações do Governo Federal. Na primeira etapa o público alvo foi formado por profissionais, que atuam na área de saúde e ainda idosos e funcionários que estão em asilos.

Através da Vacinação Solidária, pode ser feita a doação de alimentos não perecíveis, para ajudar famílias que enfrentam dificuldades devido à pandemia.

PRAZO ENTRE DOSES

O Ministério da Saúde está distribuindo vacinas de dois fabricantes autorizados pela Anvisa. Os imunizantes têm prazos distintos de aplicação entre a primeira dose e o reforço. O da CoronaVac, produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa SinoVac, exige um prazo de 15 a 28 dias. Já o desenvolvido pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) tem prazo de três meses.