Sexta tem vacinação para pessoas com comorbidades e das Forças de Segurança; veja quem pode vacinar

Na próxima sexta-feira, 4 de junho, será a vez de pessoas com comorbidades a partir de 35 anos e pessoas com deficiência permanente, cadastradas no programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir de 35 anos.

Locais: Ginásio Coberto (Praça da Feirinha, Centro), Farmácia Drogasil (av. Villa Lobos, 622, bairro Jardim Cambuí). Já o Shopping Sete Lagoas será exclusivo para o sistema drive thru de 9 às 17h.

Documentos: relatório médico que comprove a comorbidade, comprovante de endereço em nome do interessado, identidade com foto, cartão SUS ou CPF.

Na sexta-feira, 4 de junho, recebem a primeira dose da vacina os profissionais da segurança pública a partir de 38 anos de idade no Centro de Saúde do Santa Luzia, rua Jovelino Lanza, 1200, Jardim Arizona (entrada lateral), de 09h às 16h.

Documentos necessários: carteira profissional que comprove função na área da segurança pública, identidade e CPF.

Será vacinado o profissional, cujo nome esteja em lista enviada pela corporação onde ele está lotado.

Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus