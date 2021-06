América inicia terceira fase da Copa do Brasil contra o conturbado Criciúma

Semifinalista da Copa do Brasil no ano passado, o América enfrenta o Criciúma, nesta quarta-feira (2), às 21h30 no Independência, pela terceira fase da competição, com o intuito de tentar repetir uma boa campanha no torneio. Enquanto o Coelho vem mostrando solidez no trabalho no decorrer da temporada, a equipe catarinense viveu momentos conturbados, que resultaram no rebaixamento no Estadual.

O América chega à terceira fase após ter eliminado o Treze (PB) e o Ferroviário (CE). No último domingo (30), o Coelho estreou com derrota na Série A do Campeonato Brasileiro para o Athletico-PR, por 1 a 0, na Arena da Baixada, e uma mudança no setor ofensivo, com o possível retorno de Ademir à titularidade, pode ocorrer para a partida diante do Tigre.

Já o Criciúma eliminou o Marília e a Ponte Preta nas fases anteriores da Copa do Brasil. Após a queda no Catarinense, a equipe passou por uma reformulação, e a chegada do técnico Paulo Baier é um dos principais destaques. Para o confronto com o Coelho, a tendência é que haja poucas mudanças em relação ao time que estreou vencendo o Itu na Série C. As dúvidas ficam por conta da lateral direita e do substituto do atacante Luiz Paulo, que já defendeu outro clube na Copa do Brasil.

A FICHA TÉCNICA

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Anderson, Eduardo Bauermann e Marlon; Zé Ricardo, Alê e Juninho; Bruno Nazário (Ademir), Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Lisca

CRICIÚMA

Gustavo; Claudinho (Alemão), Rodrigo, Marcel Scalese e Helder; Arilson, Dudu Vieira e Dudu Figueiredo; Gabriel Henrique, Felipe Matheus e Wiilian Barros. Técnico: Paulo Baier

DATA: 2 de junho de 2021

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte (MG)

MOTIVO: Terceira fase da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza, todos do Rio Grande do Sul

TRANSMISSÃO: Premiere

