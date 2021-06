Sem Joseph, zagueiro Weverton pode reaparecer no time contra o Juazeirense-BA pela Copa do Brasil

O técnico Felipe Conceição terá que fazer uma mudança obrigatória no time celeste para o duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Juazeirense-BA, nesta quinta-feira (3), às 16h30, no Mineirão.

Titular na derrota por 3 a 1 para o Confiança-SE, no último sábado, na estreia das duas equipes na Série B, o zagueiro Joseph não poderá defender a Raposa na competição de mata-mata, por já ter atuado pelo América nesta edição do torneio. Com isso, o técnico Felipe Conceição poderá promover o retorno do jovem Weverton ao time, para formar a dupla de zaga ao lado de Ramon. Alçado ao time principal nesta temporada, o camisa 34, de apenas 18 anos e 1,82m, teve boas atuações e se firmou entre os titulares após a saída de Manoel, Na reta final do Mineiro, caiu de rendimento e acabou preterido por Joseph, recém-contratado, para o início do Brasileiro. Até o momento, o prata da casa soma oito partidas pela equipe estrelada. Outras opções As outras opções de Conceição para compor a dupla de zaga são o jovem Paulo e o experiente Eduardo Brock. O primeiro também é cria da base celeste. Aos 19 anos, com 1,88m, disputou duas partidas pela equipe profissional, ambas na temporada passada. Ainda não recebeu oportunidades com o atual treinador, mas foi relacionado para o duelo com o Confiança-SE. A outra alternativa para atuar na posição parece ter perdido espaço na equipe neste momento. Contratado junto ao Ceará, no início da temporada, Eduardo Brock, de 30 anos e 1,86m, disputou cinco jogos pela Raposa até o momento. Após aparecer como reserva imediato para a dupla de zaga titular na primeira parte da temporada, Brock sequer figurou como opção no banco de reservas.na estreia do time celeste no Brasileiro.

Fonte: Hoje em Dia