PRF inicia Operação Corpus Christi nas principais rodovias de Minas nesta quarta

Policiais estarão nos trechos mais movimentados e considerados críticos

Cerca de 800 agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) participam da operação Corpus Christi neste ano. Eles vão estar espalhados pelas rodovias federais que cortam o Estado já nas primeiras horas desta quarta-feira, orientando os motoristas e fiscalizando o cumprimento de regras e o porte de documentos. A ação irá até às 23h59 do dia 6 de junho.

Os policiais estarão nos trechos mais movimentados e considerados críticos, pelo alto índice de acidentes ou pelo elevado número de infrações de trânsito.

Porta-voz da PRF, inspetor Aristides Júnior, traz dicas para os motoristas que vão pegar a estrada neste feriado. “Antes de iniciar a viagem já faço uma boa revisão no veículo olhando o funcionamento dos equipamentos obrigatórios e não pode se esquecer da habilitação, a documentação do veículo, ou seja, fazer todo um check-out antes de pegar a rodovia. Ao iniciar a viagem lembrar que o cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, crianças não podem ser transportadas no colo de forma alguma, no decorrer da viagem controlar aquele ímpeto de tentar chegar mais rápido, então planejar bem. Respeitar os limites de velocidade e dirigir com calma, tranquilidade, prudência e, acima de tudo, responsabilidade.”

Restrições de tráfego

No feriado de Corpus Christi deste ano não haverá restrições para veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET), ou Autorização Específica (AE).

Fonte: Itatiaia