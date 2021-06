Mineiros ignoram alerta dos médicos e esgotam vagas em pousadas para o feriado prolongado

Mesmo com as categóricas recomendações médicas para conter abusos e ficar em casa no feriado prolongado, evitando o contágio da Covid-19, a busca por destinos turísticos é grande em Minas. A maioria dos hotéis e pousadas – em cidades tradicionalmente procuradas por quem busca descanso ou diversão – está com ocupação esgotada ou prestes a ficar sem vagas. Em alguns locais, a diária durante o recesso passa dos R$ 700.

Os espaços que fornecem hospedagem garantem que todas as medidas sanitárias estão sendo seguidas. Dentre elas, o uso de no máximo 50% das acomodações. Mesmo assim, o movimento deve ser intenso, como na Serra do Cipó, na Grande BH. A previsão é de cachoeiras cheias na região, a menos de 100km da capital. Em ao menos três das principais pousadas de Santana do Riacho, não há mais vagas para turistas.

Em Escarpas do Lago, à beira do lago de Furnas, em Capitólio, Sul de Minas, local conhecido pelas belezas naturais, os viajantes ainda encontram opções de quartos, com valores que podem chegar a R$ 400 a diária.

Mas, em outros locais, teve gente que programou a viagem faz tempo. Caso de Lavras Novas, distrito de Ouro Preto, outro destino muito procurado pelos mineiros. Lá, algumas pousadas estão com quartos esgotados há mais de duas semanas. Apenas dois locais procurados pela reportagem ainda estavam com vagas. As reservas podem variar de R$ 1.260 a R$ 2.235, válido para o pacote de três dias.

O cenário se repete em Tiradentes, no Campo das Vertentes, onde a disponibilidade na rede hoteleira esgotou há mais de um mês. Conforme a associação empresarial da cidade (ASSET), representantes do comércio local estão se empenhando em ações e atividades para incentivar os turistas a se cuidarem durante a estada. O grupo distribui máscaras e orienta os visitantes a seguir os protocolos estabelecidos pelo Minas Consciente.

Na também histórica de Ouro Preto, bastante movimentada nesta época do ano por conta das tradições católicas do Corpus Christi, pelo menos duas hospedarias tinham, cada, apenas uma vaga. Por lá, os tradicionais tapetes de serragem serão feitos apenas nos adros das igrejas de São Francisco de Assis e do Pilar. Não haverá procissão.

A prefeitura de Ouro Preto disse que continua com os atrativos federais e municipais fechados e os restaurantes atendem com 50% da capacidade. As demais administrações das cidades citadas não responderam até o fechamento desta edição matéria quais as medidas para conter o vírus serão tomadas.

Risco

Segundo o infectologista Estevão Urbano, membro do Comitê de Enfrentamento à Covid de Belo Horizonte, o deslocamento para outras cidades ajuda na disseminação da doença e das novas variantes, como a indiana, identificada na semana passada em Minas e considerada de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Fonte: Hoje em Dia