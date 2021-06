Deputado Douglas Melo quer deficientes e seus responsáveis vacinados contra a Covid-19

Documento com a solicitação foi protocolado no Governo do Estado

O deputado estadual Douglas Melo (MDB) participou nesta segunda-feira (01) de um encontro na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, com a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá. O objetivo principal da reunião foi debater a inclusão no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 de pessoas com transtorno do espectro do autismo e deficientes intelectuais, além dos seus genitores, tutores e cuidadores.

Douglas Melo frisou a importância deste público ser incluso como prioritário na campanha de imunização. “É fundamental uma força tarefa da Secretaria de Desenvolvimento Social, como também da Secretaria de Estado de Saúde para intervenção junto ao Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização, visando que sejam inclusas pessoas com necessidades especiais e seus responsáveis na ordem primaria de imunização. Um exemplo para ilustrar o nosso pedido é a situação dos autistas, eles muitas das vezes depositam sua confiança para realizar suas atividades em apenas uma pessoa, caso aconteça deste tutor se contaminar como ficará a situação do autista?”, indaga o parlamentar.

A secretária explicou que mediará a situação apresenta junto ao Governo Federal, Jucá sugeriu que as cidades também sejam provocadas a apoiar o pleito, tendo em vista que as doses excedentes do grupo de comorbidades possam ser utilizadas para imunização da camada pleiteada.

Na ocasião Douglas Melo cobrou a execução da Lei Federal 13.977/2020 chamada de Lei Romeu Mion (homenagem ao filho autista do apresentador Marcos Mion), por parte do Estado, a legislação prevê a CIPTEA, ou seja, carteirinha do autista que garante a atenção integral em serviços públicos. A Secretaria informou que já existe um dialogo direto com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e também com a Polícia Civil para execução da Lei no Estado. Para mais, foi informado que será lançado em breve pelo Governo do Estadual uma campanha conscientização relacionada ao transtorno do espectro do autismo.

Estiveram presentes no encontro a Delegada da Polícia Civil de Sete Lagoas, Dra. Daniela dos Santos, e a Advogada, Dra. Tatiana Vianna, ambas representantes da bandeira do autismo.

Na ocasião o prefeito de Prudente de Morais, Jocimar Brandão e sua assessora Raquel de Jesus, levaram até a secretária Elizabeth Jucá pautas importantes do município, a secretária comprometeu analisar as propostas apresentadas.

