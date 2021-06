Hospital Júlia Kubitschek abre chamamento emergencial para médicos

Profissionais vão atuar em leitos destinados a pacientes com covid-19

O Hospital Júlia Kubitschek, localizado no Barreiro, em Belo Horizonte, está com edital de chamamento emergencial em aberto para médicos que atuarão nos leitos destinados aos pacientes da covid-19. As inscrições vão até 7/6 e as informações estão disponíveis neste link.

São nove vagas para médicos generalistas, com carga horária de 12h e salário de R$ 3.500, e outras nove vagas para 24h semanais, com vencimentos de R$ 9 mil. Para os especialistas, são oferecidas vagas para 12h, com remuneração de R$ 4.595, e três vagas para 24h semanais, no valor de R$ 9 mil.

Para essas vagas a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) aceita qualquer especialidade médica, devidamente registrada no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG).

Por Agência Minas