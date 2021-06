Parlamentares se manifestam sobre ocupação no CDD, queimadas e lembram do Dia da Imprensa

Em mais uma Reunião Ordinária com pauta cheia, os parlamentares não encontraram dificuldade para aprovar as quase duas dezenas de textos aptos que compuseram a Ordem do Dia na sessão desta terça-feira (01). Com ausência justificada, Eraldo da Saúde (Patri) não teve os projetos de sua autoria votados. O dia da Imprensa, comemorado nesta terça-feira (01), também foi lembrado pelos vereadores.

Como praxe diante da solicitação, o presidente Pr. Alcides (PP) concedeu vistas ao Projeto de Lei Ordinária (PLO) 221/2021 de autoria do Executivo. O pedido foi de Heloisa Frois (Cidadania). Também por vistas, solicitada por Rodrigo Braga (PV), a Proposta de Emenda a Lei Orgânica do Município 2 de 2021 foi retirada da pauta.

Os demais textos foram aprovados sem dificuldade. Começou a tramitar, depois de apresentação pela Mesa Diretora, um Projeto de Resolução que objetiva a criação da Frente Parlamentar dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

Abaixo você acompanha os destaques da comunicação pessoal dos vereadores.

Rodrigo Braga (PV): Falar sobre a ocupação no CDD. Não estou aqui para me apropriar de causa de ninguém. Estou por solidariedade àquelas pessoas. Na semana passada teve um protesto aqui e tivemos a oportunidade de saber das cosias de lá. A gente precisa chegar em um denominador comum e acertar essas arestas. Temos que deixar para trás o que passou e propor soluções, além de pensar em políticas públicas de habitação popular.

Gilson Liboreiro (SD): Estive em contato com a secretária de Assistência Social e disse que está planejando ações para a questão dos venezuelanos que estão nos sinais. Vou acompanhar o processo. Sobre a vacinação protocolei um Requerimento porque temos flexibilidade para fazer aqui aplicação das vacinas, os municípios têm autonomia. E nós temos que vacinar os garis, os professores e servidores da educação, temos que voltar às aulas.

José de Deus (REP): Na manhã de domingo aconteceu um café solidário na ocupação, uma ação social gratificante. Uma equipe do nosso gabinete esteve no local, conversou com as pessoas e as casas são organizadas. Precisamos olhar com outros olhos para aquelas pessoas. Precisamos votar e aprovar um projeto de lei de desafetação daquela área para realização das obras necessárias para levar mais dignidade para as famílias.

Ismael Soares (PSD): Quero falar sobre a lei 14.064 de maus tratos dos animais. Hoje tenho mais de 20 denúncias para serem apuradas sobre maus tratos. Um burro na Lontrinha teve um fêmur fraturado e não tem condições de se recuperar, de acordo com o veterinário do município. Ele não pode ser usado, mas consegue viver com qualidade sem trabalho. Ficou acordado com o proprietário que não será sacrificado.

Carol Canabrava (Avante): Em relação a ocupação do CDD participamos da reunião com representantes e com o prefeito. Saiu uma liminar para mais 60 dias. Viemos pedir que esse prazo seja utilizado e que não fique para última hora, que sejam buscadas maneiras sensíveis de se proporcionar dignidade para aquelas famílias.

Roney do Aproximar (PSL): Deixar uma pequena palavra para a população. Que nós possamos conscientizar nesse feriado para que não sejamos pegos de surpresa com uma nova onda, evitem aglomeração. A gente viu aí reajuste da energia elétrica, no SAAE, nos combustíveis, nos itens da cesta básica. Alguns servidores ganham salário mínimo, que possamos pensar na recomposição dos servidores.

Ivan Luiz (Patri): Agradecer aos vereadores para que a homenagem à enfermagem acontecesse. As Moções de Congratulação estão na pauta e peço assinatura de todos. Sobre a ocupação, escolas da região estão sendo preparadas para receber essas pessoas. Temos que olhar com sensibilidade para essas pessoas. Vamos rever com muito cuidado a lei de uso e ocupação de solo. Sei de pessoas que vão na ocupação nas madrugadas e não encontram ninguém, será porquê? Sou a favor dos direitos sociais, mas temos que olhar com muito cuidado os que realmente precisam.

Janderson Avelar (MDB): Comungo com o Roney, temos que pensar muito pelos servidores. Hoje quero parabenizar os profissionais da imprensa que cumprem seu papel de levar informações ao cidadão. Continuem com esse trabalho lindo de levar informações. Começa agora a semana do meio ambiente vamos de fazermos uma caminhada para conscientização.

Heloísa Frois (Cidadania): Parabéns aos profissionais da imprensa, o trabalho se mostra cada dia mais importante em meio a vários canais falsos. A semana do meio ambiente começa hoje, temos questões prioritárias para tratar em nossa cidade. Nossa água vem da captação e vamos ver muita gente usando a mangueira como vassoura. É preciso conscientização.

Junior Sousa (MDB): Queria falar do festival Expressar que aconteceu no último fim de semana e o tema foi o Zacarias. Me emocionei durante o espetáculo e me envergonhei porque, como vereador, o poder público e a cidade não fazem nada para valorizar o artista, algo que representasse essa figura tão importante da nossa cidade. Um monumento ou museu para um artista que levou o nome da nossa cidade para todo o mundo.

Caio Valace (Pode): Abraçar a imprensa da cidade do Brasil. Quero destacar dois Requerimentos que estão tramitando na Casa. Um de minha autoria e outro do vereador Rodrigo Braga e o conteúdo caminha no mesmo e único sentido de nomeação do conselho municipal de habitação popular. Também pedi ao prefeito a nomeação do conselho municipal de saneamento.

Ivson Gomes (Cidadania): A tecnologia que polui também pode despoluir, a produção pode distribuir de modo equitativo. Situação degradante no parque da Cascata, presenciei lá uma destruição total. Local que era para ser uma potência turística está jogado às traças pelo poder público, um descaso.

Pr. Alcides (PP): Quero manifestar meu reconhecimento e gratidão às secretarias de Meio Ambiente, Esporte, Codesel. Na realidade vossas excelências mencionaram a poluição devido as queimadas, lamentavelmente a gente constata isso com tristeza quase que diariamente. Temos tido um prejuízo grande com fuligem que vão para as casas.

Ascom/Câmara Municipal de Sete Lagoas