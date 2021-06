Sete Lagoas registra mais 109 novos casos; confira no boletim desta terça-feira (01/06)

Sete Lagoas inicia o mês de junho com 19.378 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 109 novos casos positivos: sendo 45 mulheres e 64 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.276 pessoas e 4.787 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 37.507 desde o início da pandemia.

Mais cinco óbitos por complicações da Covid foram confirmados: ontem, foram dois homens na Unimed, um de 45 e outro de 56 anos, e um homem de 71 anos no Hospital Nossa Senhora das Graças. Hoje, faleceram uma mulher de 77 anos, no PA Belo Vale, e um homem de 81 anos, no Hospital Nossa Senhora das Graças. Assim, Sete Lagoas chega a 514 óbitos até o momento, 58 pacientes da cidade hospitalizados com resultado positivo, 273 pessoas em isolamento domiciliar e 18.533 pacientes já curados.

Hospitalizados

Hoje são 108 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 52 UTI e 56 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 28 de Sete Lagoas e 24 de outras cidades, sendo quatro de Pompéu, quatro de Maravilhas, três de Cachoeira da Prata, dois de Papagaios, dois de Baldim, e os demais de Paraopeba, Funilândia, Jequitibá, Inhaúma, Cetanópolis, Fortuna de Minas, Felício dos Santos, Prudente de Morais e Santana de Pirapama. Entre os internados, 86 testaram positivo para Covid, cinco tiveram resultado negativo e 17 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 13 internações, sendo três em UTI, todas em leitos do SUS. No Hospital Municipal estão 58 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital da Unimed são 20 pacientes internados, sendo nove em UTI. E na UPA são 17 internados, dez deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, hoje está em 94,5%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 100%.