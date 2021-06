Maio Amarelo: personagem Transmorte leva reflexão sobre uso de cinto de segurança

Uma personagem que ninguém quer encontrar tão cedo deu as caras no centro de Sete Lagoas na manhã desta segunda-feira, 31, e chamou a atenção de quem passava à pé, de moto ou de carro. Era a Transmorte, personagem criada pela servidora da Seltrans, Daniela Maia.

“Fizemos várias ações de conscientização este mês, como estacionamento de cadeiras de roda, blitz educativa junto com a Polícia Militar, o programa Multa Legal Virtual com um vídeo de lançamento sendo trabalhado nas escolas da rede municipal de ensino e dois drive-thrus para crianças em duas escolas municipais, fechando a campanha com essa ação sobre o uso do cinto de segurança, com essa nova personagem, a Transmorte,” conta a servidora.

Mesmo com a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança desde 1997, ainda hoje é possível ver alguns motoristas sem o equipamento de segurança. No pouco tempo em que a reportagem acompanhou a ação, foi possível flagrar algumas pessoas sem o cinto. “Com essa ação, temos o objetivo de conscientizar os condutores com uma pegada mais de humor negro. À princípio, eles acham graça, mas depois refletem que, de fato, a morte pode estar aguardando aqueles que não usam o cinto”, lembra Daniela Maia.

Além de salvar vidas, o uso do cinto de segurança é obrigatório não apenas para o motorista, mas para todos os passageiros do veículo. Sua não utilização é considerada infração grave, com multa de R$ 195,00 e cinco pontos na carteira.