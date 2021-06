Projeto Abrace entrega nova remessa de kits lanche para o “Café na Oncologia” do H.N.S.G em Sete Lagoas

O projeto Abrace, entregou nesta terça-feira (01/06), mais 1.100 kits lanche para o “Café na Oncologia”, no Hospital Nossa Senhora das Graças em Sete Lagoas.

A Oncologia do Hospital Nossa Senhora das Graças atende, em média, 100 pacientes por dia de Sete Lagoas e diversos municípios da região.

Para essa campanha, o Abrace contou mais uma vez com o apoio da comunidade para as doações de biscoitos, Club Social ou Pit Stop, bolinhos, achocolatado e suco de caixinha.

Os Kits foram entregues pelas voluntárias do Abrace, para a enfermeira Adriana Cordeiro, Coordenadora da Oncologia que agradeceu o apoio. “É muito importante a alimentação para nossos pacientes e acompanhantes, pelo tempo do tratamento considerando também que muitos precisam do transporte público, para retornarem para casa tanto em Sete Lagoas, quanto para as cidades da região atendida pelo hospital. Vamos informar o Abrace, sobre a distribuição e estoque disponível”, ressaltou a coordenadora

Segundo Renata Cota, Presidente do Abrace, apesar de pouco tempo de lançamento da campanha, como em outras ações, muita gente já está contribuindo. “Somos um grupo de voluntários sem fins lucrativos, vínculo político ou religioso, criado com o único intuito de ajudar a comunidade, e, para a campanha do café na oncologia estamos tendo grande receptividade e as doações chegam a todo momento”, disse.

Renata acrescentou ainda que, além de ser um tratamento que demanda um tempo maior do paciente, para receber a medicação, a alimentação é fundamental, principalmente para os pacientes que vêm de outras cidades da região e dependem de transporte, acabam saindo mais cedo e retornando bem mais tarde para casa. “Estamos contando com a ajuda de todos, para a nossa campanha café na oncologia. Nenhum de nós é tão bom, quanto todos nós juntos”, reforçou Renata.

O projeto continua fazendo a arrecadação, para a reposição do estoque de acordo com a necessidade dos pacientes e acompanhantes da oncologia. O projeto Abrace atende também pacientes oncológicos, com a doação de cateteres e vem zerando a fila de espera.

Para ajudar, entre em contato pelos seguintes canais:

WhatsApp ou telefone – (31) 98864-2085 falar com Renata

Através das redes sociais, Instagram: @projetoabrace7lagoas e Facebook: Projeto Abrace