URGENTE – Reintegração de posse de área ocupada na Cidade de Deus é suspensa por 60 dias

Nota de esclarecimento

Audiência de Mediação – Ocupação Cidade de Deus

A Prefeitura de Sete Lagoas participou, na tarde desta segunda-feira, 31, de mais uma reunião onde o assunto tratado foi a ocupação irregular de um terreno público formado por áreas verde e institucional na região do bairro Cidade de Deus.

A audiência de mediação foi conduzida pela desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), e contou com a participação de diversos interessados no processo, como Ministério Público, Defensoria Pública, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, advogados, Pastoral da Terra e Diocese de Sete Lagoas.

Ao final da mediação, ficou determinado que o processo de reintegração fica suspenso por 60 dias. Neste período, todas as partes envolvidas participarão de reuniões na Mesa de Diálogo do Estado de Minas Gerais. Também, neste período, será efetivado o cadastro de todas as famílias ocupantes no CadÚnico, mecanismo do Governo Federal que reúne dados das famílias de baixa renda.

A Prefeitura de Sete Lagoas ressalta que, mais uma vez, demonstrou total interesse em resolver a situação com diálogo, transparência e justiça social.