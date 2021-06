INSS: prova de vida volta a ser obrigatória na terça-feira; veja como fazer

Desde março de 2020, a prova de vida do INSS seguiu suspensa durante a pandemia da Covid-19, já que boa parte dos beneficiários fazem parte do grupo e risco e não poderiam fazer o exame presencial.

Nesta terça-feira, dia 1º de junho a prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) volta a ser obrigatória . Os beneficiários, que não fizerem o procedimento terão os pagamentos bloqueados.

Agora, com a vacinação avançando, um novo calendário foi divulgado pelo INSS, por tanto os segurados não precisam correr para fazer o exame, já que existem prazos específicos para comportar todos.

Nem todos precisam comparecer presencialmente, desde fevereiro, 5,3 milhões de pessoas podem fazer a prova de vida do INSS por meio de biometria fácil. De qualquer forma, apenas alguns foram selecionados para o programa e, quem não estiver incluso precisa ir presencialmente até uma agência do banco onde o benefício é pago com um documento original com foto.

Confira o tutorial de como fazer a prova de vida digital do INSS: 1. Abra o navegador de sua preferência no celular e acesse o portal “Gov.br” para criar uma conta nele. Caso já tenha esta conta, apenas pule esta etapa;

2. No Android, acesse a Google Play e realize o download dos aplicativos “Meu INSS” e “Meu Gov.br“. Já no iOS (sistema do iPhone), baixe os programas “Meu INSS” e “Meu Gov.br” pela App Store;

3. Para saber se você foi selecionado ou se está apto para fazer a prova de vida com o celular, abra o aplicativo do “Meu INSS”, faça o login em sua conta e verifique se aparece a opção conforme mostra a imagem abaixo;

4. Toque em “Iniciar prova de vida” e verifique a mensagem para fazer a validação facial;

5. Agora, abra o aplicativo “Meu Gov.br” e vá em “Autorizações”;

6. Na mensagem que surge, toque em “Autorizar” e em “Ok”;

7. Informe os dados dos documentos solicitados e conceda a permissão para que o aplicativo possa acessar a câmera de seu celular;

8. Siga o passo a passo descrito pelo programa até concluir o processo autenticação biométrica;

9. Por fim, de volta ao aplicativo “Meu INSS”, toque novamente em prova de vida para conferir se o processo foi realizado com sucesso.

Pronto! Agora, você já sabe como realizar a prova de vida do INSS pelo celular sem ter que comparecer a uma agência bancária.