Na Conversa Afiada da última semana falei sobre a ganância que algumas pessoas têm por herança.

Na história contada mencionei a maleta que Deus trazia nas mãos, e nela nada continha.

A maleta estava totalmente fazia.

Recorda-se da história?

Conversa Afiada mostrou também a definição da ganância, que muitas vezes leva a pessoa por ganhos exorbitantes e o desejo de ter ou receber mais que os outros, esquecendo-se da sua própria Saúde.

Por isso, a pergunta no título é: Fez o Check-Up?

Muitas vidas são perdidas pelo fato de não ir ao médico para uma Consulta Preventiva.

A frequência do Check-Up deve ser estabelecida pelo Clínico geral ou Médico que acompanha o paciente e varia de acordo com o estado de Saúde da pessoa, seu histórico de doenças e doenças na família.

Retornando na “ganância”, vale lembrar que quando morrermos se tivermos dinheiro, ele permanecerá no banco, e haverá dinheiro que não teremos gasto.

E a maleta nas mãos de Deus estará fazia.

Atente para história abaixo:

– Um dos magnatas de negócios na China morreu e sua viúva ficou com 1,9 bilhão no banco e ela se casou com seu motorista.

Seu motorista disse: “Todo o tempo eu pensei que trabalhava para meu chefe, agora percebi que meu chefe trabalhava para mim o tempo todo”.

A realidade é cruel, é mais importante viver muito do que ter riqueza.

Então, devemos nos esforçar para ter um corpo forte e saudável, não importa quem trabalha para quem.

Moral da história:

– Um telefone de última geração 70% de suas funções é inútil.

– Para um veículo de luxo, 70% da velocidade e os acessórios não são necessários.

– Se você possui uma casa de luxo, 70% do espaço não são usada/ocupada.

– O mesmo acontece com as roupas dos nossos guarda-roupas. 70% delas não usamos.

– Uma vida de trabalho e ganhos, 70% são para os outros gastarem.

Então, devemos proteger e fazer bom uso dos nossos 30%.

E você?

Fez o Check-Up?

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

