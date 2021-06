Prefeitura empossa membros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial

A Prefeitura de Sete Lagoas empossou, na manhã desta segunda-feira, 31, os membros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) para o biênio 2021/2023.

O Conselho, que tem como membros representantes do Poder Executivo Municipal e da Sociedade Civil, tem como finalidade reduzir a desigualdade racial no município, enfatizando a população negra, mediante a realização de ações exequíveis a curto, médio e longo prazos, reconhecendo as demandas mais imediatas, bem como as áreas de atuação prioritárias.

Entre os objetivos específicos do Conselho, destacam-se garantir o respeito à dignidade de todo ser humano e o direito do cidadão à autonomia e à convivência comunitária; garantir a não-discriminação no acesso a bens e serviços, tanto públicos quanto privados; reconhecer os diferentes grupos étnicos, com ênfase na cultura afro-brasileira; além de garantir e reconhecer, respeitando às religiões de matrizes africanas.

Os conselhos municipais são mecanismos de interlocução permanente entre o Governo e a Sociedade Civil, que vêm ampliando e aperfeiçoando sua atuação, auxiliando a administração no planejamento, orientação, fiscalização e julgamento nas questões relativas a cada área específica do mesmo.

A posse do Conselho ocorreu por meio de videoconferência, seguindo as recomendações dos órgãos competentes de saúde, evitando assim maior disseminação do novo coronavírus. O prefeito Duílio de Castro, acompanhado pela secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Carvalho Chaves, esteve presente e deu as boas vindas aos membros do Conselho. “As portas da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos estão de portas abertas e queremos um conselho participativo, que traga ideias para, juntos, transformarmos Sete Lagoas numa cidade cada dia melhor para viver”, comentou o prefeito.

O Compir/SL é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, cumpre a Lei Orgânica Municipal de 1990 e acorda às disposições da Lei Municipal de número 8.564, de 04 de maio de 2016., inciso II, da Lei Federal Nº 8.069/1990.

Seguem abaixo a lista com os nomes dos empossados:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

I – Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Titular – Ellen Judith Rocha de Freitas Almeida

Suplente – José Alexandre Ferreira

II – Secretaria Municipal de Educação

Titular – Márcia Adriana Barbosa da Veiga Valadares

Suplente – Virgínia Barbosa Figueiredo

III – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Titular – Francis Júnio Teixeira Dias

Suplente – Jeanne Louise Viana Ribeiro Maia

IV – Secretaria Municipal de Saúde

Titular – Marcelo Justino

Suplente – Tercilia Ribeiro Carvalho

V – Secretaria Municipal de Cultura e Juventude

Titular – Bruno Fernandes da Rocha

Suplente – Mara Geralda Correa da Silva

VI – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Titular – Cristiano de Paula Morais

Suplente – Ariane Geralda Moreira dos Santos

VII – Frente Parlamentar para a Igualdade Racial – PMIR

Titular – Bruno Ricardo Policarpo

Suplente – Nelson Jorge Tarabal

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

I – Representante da sociedade civil de notório conhecimento em relações étnico-raciais

Titular – Rute Alves de Lima

II – Representante da sociedade civil de grupo de mulheres negras

Titular – Nayara Nascimento

III – Representante da sociedade civil das entidades culturais ligadas ao movimento negro

Titular – Carlos Warley Viera de Castro

IV – Representante da sociedade civil das entidades religiosas de matriz africana.

Titular – Tatiana Teixeira Silva

V – Representante da sociedade civil de pesquisadores, intelectuais ou universitários negros

Titular – Josiane Veridiana Carmelita

Suplente – Márcia Fernanda Ribeiro da Costa Valentin

VI – Representante de empresário empreendedor negro

Titular – Marcos Paulo Alves de Jesus

Suplente – Karine Duarte Guimarães Paschoal

VII – Representante da sociedade civil de manifestações populares organizados ligados ao movimento negro

Titular – Juliana de Freitas