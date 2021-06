Geraldo Rodrigues estreia nesta segunda, dia 31, novo programa na Rádio Eldorado

O time da Rádio Eldorado ganha a partir de hoje, segunda-feira (31), um reforço de peso. O Locutor Geraldo Rodrigues, estreia das 19h às 21h, o programa Clássicos da Eldorado, uma verdadeira viagem pelo universo da música sertaneja, com muito modão para alegrar as noites dos ouvintes da emissora.

O comunicador Geraldo Rodrigues tem boas expectativas com o início do programa. “A expectativa é grande. Faz tempo que venho fazendo contato com Álvaro Vilaça (diretor de programação da emissora), e nas conversas que tivemos, faltavam detalhes para concretizar a minha vinda para Rede Eldorado. Mas ele sempre me deixava animado com a possibilidade de fazer parte da equipe”, contou o apresentador.

Além de boa música, o locutor Geraldo Rodrigues pretende transmitir ao ouvinte, uma mensagem de tranquilidade e esperança. “A mensagem que quero levar ao ouvinte da Eldorado, é de paz e alegria, com o meu bordão que uso sempre: Bora ser feliz!”, ressaltou Geraldo.

Você é convidada e convidado a curtir mais essa atração, transmitida pela Rádio Eldorado AM1300 ou ainda pelo aplicativo, que pode ser baixado direto do site www.eldorado1300.com.br.

Geraldo Rodrigues

O comunicador Geraldo Rodrigues iniciou sua carreira no rádio no ano de 1979, na Rede Padrão, onde trabalhou na Rádio Cultura e Musirama FM. Depois de alguns anos afastou-se do rádio e foi trabalhar em estúdios de gravação e produção de comerciais em Sete Lagoas. Voltou para a Musirama FM e em seguida Rádio Cultura AM.

Com o passar dos anos, assumiu o Cerimonial da Prefeitura de Matozinhos, sendo o locutor oficial do município. Trabalhou na Rádio Distak FM.

Voltando ao trabalho de estúdios em Belo Horizonte e região, Geraldo teve a oportunidade de colocar sua voz potente em muitos trabalhos, em especial para grandes empresas.

Voltou a Sete Lagoas para assumir horário na fundação da Rádio Cultura FM, quando saiu e passou por várias outras emissoras. E por fim, no ano de 2018, voltou a integrar a Rede Padrão de Comunicação.

Neste dia 31 de maio, inicia uma nova etapa em sua carreira, agregando a equipe de comunicadores da Rede Eldorado de Comunicação, onde levará ao ouvinte, músicas do cancioneiro popular, pelo Clássicos da Eldorado, um programa que promete muitas emoções e boas lembranças.

A partir desta data, a Voz do Brasil será transmitida a partir das 21h, sempre após o Clássicos da Eldorado.

Da Redação