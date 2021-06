Processo seletivo da Escola Técnica é sucesso e gabarito das provas já foi liberado

Mais uma vez a Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas realizou o processo seletivo semestral de maneira on-line, com grande sucesso. A provas foram aplicadas neste domingo, 30, para 1.450 candidatos que concorreram a vagas para cinco cursos

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo preparou uma estrutura diferenciada para garantir o perfeito funcionamento do sistema durante a aplicação das provas. Os candidatos contaram com vários canais de comunicação disponíveis para o esclarecimento de qualquer dúvida durante a aplicação das provas. “Ocorreu tudo como planejado. Agradeço o empenho de todos os servidores envolvidos no processo. Agora daremos andamento às fases previstas no edital e os estudantes devem ficar atentos às datas de matrícula”, comenta Cláudio Caramelo, presidente da Fundação de Ensino Profissionalizante (Fumep), mantenedora da ETMSL.

O gabarito completo das provas está disponível no site da instituição (fumep.setelagoas.mg.gov.br). O edital define que nesta segunda-feira, 31 de maio, e terça-feira, 1º de junho, fica aberto o prazo para recursos relativos a qualquer questão, que devem ser feitos pelo e-mail processoseletivo@etmsl.com.br. A divulgação do julgamento será na próxima quarta-feira, 2.

O resultado final e a lista de ordem de classificação serão divulgados no dia 14 de junho, às 15 horas. No dia 15 já serão realizadas a primeira chamada e a matrícula para todos os cursos, que oferecem 35 vagas cada. O número de concorrentes foi o seguinte: Enfermagem (585), Mecânica (350), Análises Clínicas (248), Química (183) e Edificações (108).

Com Ascom/prefeitura de Sete Lagoas