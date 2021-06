uma forte onda de manifestações e confrontos entre a população e a polícia. No último domingo, a Argentina informou que não teria condições de receber o evento por conta dos crescentes casos de Covid-19 no país. A Colômbia, que inicialmente dividiria a organização do campeonato com os argentinos, também abriu mão de abrigar a disputa por viver uma intensa crise social e

O Brasil também vive um momento ruim com relação à pandemia do novo coronavírus. Até o último domingo, o país contabilizava a marca de mais de 462 mil mortes por conta da doença. Por outro lado, as informações apontam que mais de 22 milhões de pessoas já tomaram duas doses da vacina contra a Covid-19. Em meio a isso, há um temor de uma terceira onda de infecções no país agora em junho.

Nas últimas horas, o Chile chegou a pintar como favorito para sediar a competição. Em maio, o presidente da Federação Chilena chegou a colocar o país andino de prontidão para receber a Copa América.

Apesar do futebol brasileiro estar acontecendo em território nacional, as competições não estão autorizadas a receber público. No entanto, a Conmebol autorizou que na final da Libertadores de 2020 entre Palmeiras e Santos, os clubes levassem convidados para o Maracanã.

O Brasil receberá a CONMEBOL @CopaAmerica 2021! O melhor futebol do mundo levará alegria e paixão a milhões de sul-americanos. A CONMEBOL agradece ao presidente @jairbolsonaro e sua equipe, assim como à Confederação Brasileira de Futebol @CBF_Futebol, — CONMEBOL 🇧🇷 (@CONMEBOLBR) May 31, 2021

Com informações do site Lance.com.br