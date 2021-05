Confira os destaques da coluna Tempo Esportivo desta segunda (31)

1º Tempo

No pior momento da pandemia, a Argentina desistiu de sediar a Copa América. A Colômbia, que inicialmente também seria sede, acabou abandonando a ideia em função de sucessivos protestos no país, decorrentes de uma reforma tributária anunciada pelo governo.

Agora a Conmebol tentará Chile ou EUA, mas existe a possibilidade de a competição ser cancelada.

De nada adiantaram as visitas do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, não cedeu.

A Conmebol tem muito dinheiro comprometido na competição, principalmente de transmissão pela tv e tentará, de todas as formas, buscar nova sede.

De toda forma, ainda que aconteça em outro país, a mudança será um desastre. Países como o Brasil já definiram sua logística e com a competição acontecendo em outro país, que não a Argentina, todos os selecionados terão de procurar novos hotéis e centros de treinamentos.

Catar e Austrália, que participariam como convidados especiais do torneio, já desistiram da competição.

Ao que parece, a Conmebol está encurralada, mas tentará de tudo para realizar o torneio, ainda que em condições totalmente desfavoráveis.

Os governos do Equador e da Venezuela enviaram propostas oficiais à Conmebol para receberem os jogos que seriam na Colômbia na Copa América deste ano. Agora o problema aumentou, com a desistência do segundo país-sede.

A Conmebol já estimava que, sem público e sem a participação das convidadas Austrália e Catar, o torneio daria um prejuízo de US$ 30 milhões. Caso não seja organizada, a competição causará ainda maior dano financeiro à confederação sul-americana.

2º Tempo

As derrotas dos times da capital mineira nas rodadas inaugurais das Séries A e B do Campeonato Brasileiro deixaram um alerta importante, que precisa servir de aprendizado para a sequência da temporada.

No caso do Atlético, há muitos erros a corrigir. Cuca tem capacidade e mão de obra para entregar uma equipe com uma postura mais segura na defesa. O sistema defensivo foi um grande trunfo na decisão do Campeonato Mineiro e na campanha de 1º lugar geral da Libertadores. O Brasileiro começou pro Galo, é preciso despertar e saber que, no Mineirão, os times virão sem medo de perder, uma vez que não há presença de público e a pressão praticamente não existe.

O Atlético estreou mal no Brasileiro, mas ainda há terreno propício para correções. Se houve desgaste físico, Cuca tem o desafio de montar um time competitivo sem três jogadores titulares da defesa, todos entregues à seleções (olímpica, no caso de Arana e Guga, e paraguaia, de Junior Alonso). Isso sem contar Jefferson Savarino, Eduardo Vargas e Alan Franco também convocados, Tardelli fora e Keno lesionado.

No Cruzeiro, o presidente Sérgio Santos Rodrigues fez um pronunciamento após a derrota para o Confiança, na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. O dirigente elogiou a postura do time que atacou mesmo com dois jogadores a menos e pediu para o torcedor não desanimar com este resultado negativo. Além das partidas contra o Juazeirense, válidas pela terceira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro fará as suas duas próximas partidas da Série B em casa, diante de CRB e Goiás. Oportunidades ótimas para que a equipe vença e alcance as primeiras colocações na tabela de classificação.

Enquanto isso, fora de campo, o clube lançou uma campanha em que os torcedores vão poder ajudar a diretoria financeiramente. O “CruPix” é uma chave de Pix na qual quem quiser poderá depositar um valor, que, segundo o clube, será usado para pagar a folha salarial dos jogadores.

A nota emitida pelo Cruzeiro diz o seguinte: “Passando por um período de dificuldades financeiras, resultado especialmente de práticas questionáveis tomadas por parte de uma gestão que é alvo de investigação na Justiça, e com as complicações acentuadas pelo grave impacto causado pela pandemia de COVID-19 no mundo todo, o Cruzeiro, através de sua diretoria, não tem medido esforços para regularizar algumas pendências com seus colaboradores do time administrativo e atletas. E é justamente para essas pessoas, que têm trabalhado com muita dedicação ao Clube neste momento desafiador, que o CruPix será aplicado pela Raposa!”

Campeonato Mineiro da Segunda Divisão terá 15 participantes

Foi realizado, na semana passada, o Conselho Arbitral para definições sobre a Segunda Divisão 2021.

A reunião foi aberta de forma oficial com representantes de Uberaba, Araguari, SE Patrocinense, Araxá, América/TO, Figueirense de São João Del Rei, Itaúna, Boston City de Manhuaçu, Contagem, Bétis de Ouro Branco, Poços de Caldas, Santarritense, Varginha, Atlético de Três Corações e Inter de Minas.

Após votação entre os envolvidos, as 15 equipes serão distribuídas em três grupos de cinco times cada. Os clubes se enfrentam em turno e returno, e passam os dois melhores de cada chave e os dois melhores terceiros, formando as quartas de final. Os 4 melhores da fase de classificação terão a vantagem de dois empates ou derrota e vitória pelo mesmo saldo como critério de desempate.

O início da competição será no dia 11 de setembro, com jogos apenas aos finais de semana, e a fase de classificação se encerrará no dia 13 de novembro. A fase mata-mata vai de 20 de novembro a 18 de dezembro.

O campeonato será na modalidade sub-23, com limite de 5 atletas acima da idade por jogo e as inscrições vão até o último dia útil antes do início das quartas de final. A tabela será divulgada na primeira quinzena de julho.

Confira os grupos:

Grupo A: Varginha, Santarritense, Poços de Caldas, Atlético Três Corações e Figueirense de São João Del Rey.

Grupo B: Uberaba, Araxá, Araguari, SE Patrocinense e Inter de Minas de São José da Lapa.

Grupo C: América/TO, Boston City de Manhuaçu, Itaúna, Betis e Contagem.

Ex. jogador do Flamengo assina com o Democrata

Depois de um ano afastado dos gramados por conta de uma lesão sofrida antes mesmo do início da pandemia em 2020, quando defendia o Tupynambás, na Primeira Divisão do futebol Mineiro, Magno Aparecido de Andrade ou simplesmente Magal, vai voltar a jogar futebol, agora no Módulo II de Minas Gerais.

Apresentado juntamente com a maioria do elenco do Jacaré para temporada 2021, Magal tem passagens por grandes times do futebol brasileiro. Natural de Larvas, no sul do estado, começou a carreira no Guarani, passou por Uberlândia, Vila Nova, Democrata GV, ASA (AL) e Americana, hoje Guaratinguetá. No clube paulista, o então lateral esquerdo com 24 anos, fez uma excelente Série B do Campeonato Brasileiro 2011 e chamou a atenção do Flamengo, sendo anunciado como o primeiro reforço dos cariocas para a temporada 2012. Depois ainda passou por Bahia, Portuguesa (SP), Ponte Preta, São Bernardo (SP), Juárez (México) e por último esteve no Tupynambás de Juiz de fora.

Magal, chega ao Jacaré como um dos atletas “acima da idade”, com a responsabilidade de ser uma das referências do Jacaré em 2021 no Módulo II.

“Minha expectativa no Democrata é de fazer um excelente campeonato, ajudar a equipe a chegar à Primeira Divisão”. Afirmou Magal.

Após um ano parado, Magal que retomar a carreira em grande estilo a partir deste ano no Jacaré.

“Eu venho aqui para um recomeço. O Democrata, foi uma porta aberta que encontrei. Agora vou trabalhar, me dedicar e voltar a fazer o que eu mais gosto”. Destacou o meia-atacante de 33 anos.

Magal chega com total confiança da diretoria, que enxerga no experiente jogador uma peça fundamental para esse Módulo II.

“Jogador com passagem por time grande, acostumado a grandes desafios. Chega com uma vontade muito grande de voltar a ser protagonista, isso vai refletir dentro de campo”. Afirmou Daniel Calazans, diretor geral do Democrata.

O elenco alvirrubro está concentrado no sítio Vista Alegre, na comunidade dos Balaios, a cerca de 27 km da Arena do Jacaré. A estreia do Democrata no Módulo II está marcada para o dia 3 de julho, na Arena das Pedras, em Betim, contra o Betim Futebol.

Após a realização da primeira fase, que contará com um total de 11 rodadas, os quatro melhores classificados seguirão para a fase final. Os dois melhores colocados da competição, ao término do quadrangular final, estarão garantidos na elite do futebol mineiro em 2022.

Por Álvaro Vilaça