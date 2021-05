Após briga, PM prende cinco pessoas por lesão corporal em Sete Lagoas

Durante o patrulhamento pelo bairro JK, a guarnição de rondas ostensivas com cães (rocca) deparou com várias pessoas na via pública tentando agredir outras duas. De imediato, a equipe solicitou apoio das viaturas do turno transmitindo a mensagem via rádio, e intervieram na ação dos autores.

As viaturas de apoio, chegaram ao local dos fatos e depararam com várias pessoas tentando intervir e resgatar os autores, que foram conduzidos ela guarnição, além dos indivíduos abordados que esboçaram resistência à prisão.

Na presença dos militares o envolvido L M.G.D.S se apoderou de uma pedra, deslocou até a casa do envolvido e arremessou em sua direção, porém sem acertar. Em seguida o agrediu com socos e chutes, sendo imobilizado e preso A. P. D. S. afirmou na presença dos militares, que retornaria para matar todos os moradores daquela residência, promessa também proferida pelo autor V. H. P. D. S que era contido por populares, sendo imobilizado e preso.

A situação foi controlada e todos os autores foram identificados, contidos e presos. A. G. R afirmou que, em frente a sua residência estava acontecendo uma festa com várias pessoas sentadas em cadeiras com mesas na calçada, quando ouviu gritarias na via pública e barulho de vidro quebrando. Ao sair para fora de sua residência para saber o que estava acontecendo, deparou com um dos envolvidos armado com uma faca e várias pessoas brigando, além de ameaças.

Diante da ofensa e temendo ser agredido, a vítima L.F.A.A, de 66 anos fechou o portão e entrou para o interior da residência, porém os autores danificaram e arrombaram o portão de sua casa, invadindo o seu domicilio agredindo-lhe, fisicamente, com socos e chutes, segurando pelos braços e levando até a via pública onde continuaram com as agressões físicas, que só cessaram com a intervenção da Polícia Militar.

A esposa relatou para os policiais, que seu marido estavas sendo agredido fisicamente pelos autores, quando outra pessoa tentou intervir para cessar as agressões, porém também foi agredido fisicamente pelos autores. Um dos envolvidos, foi atingido com uma barra de ferro no braço esquerdo, sendo socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal.

Os autores relataram, que durante a confraternização/festa em sua residência, ocorreu um desentendimento entre os familiares, quando apareceu seu vizinho armado com uma barra de ferro e que revidaram. Durante o ocorrido, uma pessoa foi atingida na perna direita e na mão esquerda, onde foi socorrida e atendida no Hospital Municipal.

Durante o atendimento médico no Hospital Municipal, os autores extremamente exaltados passaram a ameaçar de morte e proferir xingamentos aos policiais, recebendo voz de prisão.

Diante dos fatos, os autores A.G.R de 66 anos, A.P.S de 44 anos, V.H.P.S 21 anos, L.M.G.D.S de 20 anos e A.P.D.S, de 40 anos foram conduzidos e encaminhados à delegacia de polícia judiciaria, para as demais providências. Foram vítimas, G.P.D.S de 31 anos e L.F.A.A de 66 anos.

Agência Local de Comunicação- 25º BPM