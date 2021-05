Possível adiamento do Enem para 2022 aumenta estresse e prejudica preparação dos estudantes em Minas

Sem data definida para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021, estudantes estão com nervos à flor da pele. A ansiedade pode prejudicar a preparação para a principal porta de entrada do ensino superior. As incertezas sobre o teste também afetam faculdades, que já registraram queda nas matrículas no primeiro semestre deste ano.

Por conta da Covid-19, o Enem do ano passado precisou ser adiado. Inicialmente, a proposta previa um atraso de 30 a 60 dias. No entanto, devido ao agravamento da pandemia, a avaliação passou para janeiro de 2021. Diante de uma grande crise sanitária, muita gente deixou de fazer a prova, batendo recorde de abstenção – 55% dos candidatos não compareceram ao local do exame.