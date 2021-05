Vereador Júnior Sousa visita instalações do Corpo de Bombeiros

Com o objetivo de conhecer o trabalho e as instalações do Corpo de Bombeiros, O Vereador Júnior Sousa iniciou a semana visitando a 5ª Companhia Independente de Sete Lagoas.

Na oportunidade, Sousa conversou com o Comandante Major BM Ulisses Silva de Oliveira que apresentou um projeto de prevenção no qual poderá beneficiar toda a população. O Comandante pediu o apoio do vereador quanto ao projeto e finalizou agradecendo imensamente a visita do vereador. “Acho que isso tem que partir de vocês e você foi o primeiro a vereador a vir aqui, fico feliz e grato pela visita”, disse.

Buscando melhorias para a cidade e região, Júnior solicitou mais efetivos para Sete Lagoas. “A Companhia Independente atende 15 municípios ao redor de Sete Lagoas e precisa de mais militares para seguir realizando o trabalho”, concluiu o vereador.

Sousa finalizou agradecendo aos Bombeiros e disse que, mesmo com poucos militares, eles realizam um trabalho ímpar em nossa região.

No decorrer da semana, Júnior participou de algumas reuniões, deu continuidade no trabalho de acompanhar e fiscalizar as ESF”s (Estratégia de Saúde da Família) da cidade, visitou a ESF Santo Antônio, onde conheceu a estrutura e conversou com os profissionais para absorver as principais necessidades. E visitou a rua do Condomínio Lagoa Dourada no Bairro Santa Rosa, no qual os moradores questionaram sobre a falta de captação de água e que em períodos de chuva, a água invade o condomínio.

Assessoria de Comunicação/ Júnior Souza