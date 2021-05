Felipe Conceição cita qualidade do elenco do Cruzeiro após derrota e crava: ‘vai conseguir o acesso’

Após o duelo em Aracaju, o comandante do time celeste elogiou o desempenho do time celeste, que atuou por mais de um tempo com dois jogadores a menos.

“Vamos continuar com a equipe que já demonstrou um bom futebol, equipe que está crescendo, equipe que tem muito a crescer dentro de campo. A situação de hoje vai trazer crescimento. Hoje eles acreditam mais neles do que antes, porque com nove jogadores eles praticamente foram melhores que o adversário em praticamente todo segundo tempo. Eles sabem que com 11 a gente ia ganhar a partida. Hoje, traz confiança, traz a lição que tem que tirar, e a gente vai forte para o jogo da Copa do Brasil, como para a sequência da Série B”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

Para ratificar a confiança no plantel, Conceição cravou a volta da Raposa à Série A do Campeonato Brasileiro.

“O Cruzeiro vai conseguir o acesso, não tenho dúvida. Em relação ao elenco, é o que falei antes: o nosso elenco hoje é equilibrado, tem peças de reposição, o conjunto do Cruzeiro hoje é forte”.

Sem terra arrasada

Na conferência de imprensa o técnico do Cruzeiro também comentou sobre os questionamentos sobre possíveis mudanças que deveriam acontecer no grupo de jogadores para a disputa da Série B.

Assim como o fez em discursos recentes, Felipe Conceição minimizou a necessidade de se contratar reforços, fazendo questão de destacar a qualidade das peças que tem à disposição.

“Eu vi um Cruzeiro no passado, antes da minha vinda, que mudava o elenco a cada derrota ou a cada situação adversa, uma pressão muito grande de mudar jogadores, de queimar jogadores. Hoje, eles estão executando bem as funções, estão crescendo, a gente precisa de tranquilidade. Toda derrota não pode ser uma terra arrasada, dizer que a gente precisa de três, quatro reforços. A gente está trabalhando há três meses, evoluindo vários atletas, evoluindo a equipe, e assim se constrói uma equipe forte, reconstrói um grande clube como o Cruzeiro. Não é tomando decisões em torno de paixão ou de pressão externa. Sabemos do trabalho, do nível da equipe”.

O próximo compromisso da Raposa na Série B será no próximo domingo (6), às 18h15, contra o CRB, no Mineirão.

Antes, a equipe celeste encara o Juazeirense-BA, na próxima quinta-feira, às 16h30, novamente no Gigante da Pampulha, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.