Pai e filho são assassinados no bairro Iraque após desentendimento com autor

Uma discussão na rua C, no bairro Iraque, no início da noite deste sábado (29), por volta das 19h, acabou em morte de pai e filho em Sete Lagoas.

Tudo começou após um desentendimento entre o filho com outra pessoa, não identificada. O autor baleou o jovem, o mesmo acontecendo ao pai que tentou intervir em defesa do filho.

Atendimento médico chegou ao local, mas os dois homens não resistiram aos ferimentos a bala e morreram no local.

As identificações das vítimas não foram reveladas.

Com Plantão Regional