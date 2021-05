Sebrae Minas e Receita Federal do Brasil – 6ª RF assinam Acordo de Cooperação Técnica

Acordo formaliza a parceria entre o Sebrae Minas e a Receita Federal, visando proporcionar um atendimento cada vez melhor e mais eficiente aos empreendedores

O Sebrae Minas e a Receita Federal do Brasil – 6ª RF realizaram, na tarde dessa quinta-feira (27/05), a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica. O objetivo desse acordo é melhorar e ampliar os atendimentos aos microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas (MPEs) e produtores rurais nas Salas Mineiras do Empreendedor de todo o estado, além da promoção a cidadania fiscal e difusão da cultura empreendedora.

Estavam presentes no evento virtual de assinatura do acordo, o diretor superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha; o diretor técnico do Sebrae Minas, João Cruz; o gerente da Unidade de Políticas Públicas e de Desenvolvimento Territorial do Sebrae Nacional, Silas Santiago; e o superintendente da Receita Federal do Brasil, Mário Dehon, dentre outros representantes das instituições.

Entre outras ações, o acordo visa fortalecer e expandir a implementação dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), inclusive aduaneiro, e dos Pontos de Atendimento Virtual (PAV) nas Salas Mineiras do Empreendedor, buscando um atendimento cada vez mais eficiente e de qualidade aos empreendedores. Além disso, o acordo também prevê a capacitação contínua dos colaboradores do Sebrae Minas, servidores da Receita Federal e alunos participantes do NAF e NAF aduaneiro, para atendimento ao público.

O diretor superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha, destacou a importância do acordo para a história do Sebrae. “Estamos oficializando uma parceria que já é existente e sólida, que proporciona inúmeros benefícios aos pequenos negócios mineiros e desenvolvimento dos municípios, indo ao encontro do propósito do Sebrae Minas. É com muita alegria e satisfação que celebramos esse momento único”.

O superintendente da Receita Federal do Brasil, Mário Dehon, ressalta que “essa parceria é um marco para a história da Receita Federal e justifica ainda mais o nosso papel na sociedade. Tenho certeza que iremos colher bons frutos e que servirá de exemplo para todo o país”.

Assessoria de Imprensa Sebrae Minas