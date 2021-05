Com a identificação de corpo encontrado em Brumadinho, Bombeiros seguem buscas por 10 vítimas da trajédia

Bombeiros seguem nas buscas por 10 joias, como os familiares se referem aos entes que ainda não foram encontrados.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio do Instituto de Criminalística, identificou nesta quinta-feira (27/5) mais uma vítima da tragédia do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Trata-se de um homem, de 34 anos, que era soldador da Vale.

O governador Romeu Zema disse que a identificação traz um alento para a família. “Foi identificada hoje mais uma joia. Que Deus conforte os familiares. Não vamos perder as esperanças”, publicou nas redes sociais.

“Tanto o IML quanto o Instituto de Criminalística vêm trabalhando diuturnamente, buscando a solução desta questão de identificação de todas as vítimas. Sabemos da importância, o que isso significa para as famílias, e estamos empenhados nisso”, disse o superintendente de Polícia Técnico-Científica, Thales Bittencourt de Barcelos.

A identificação também é resultado do incansável e ininterrupto trabalho do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) que, desde 25 de janeiro de 2019, já empregou mais de 4 mil bombeiros militares de todo o Estado em uma operação que continua até hoje, dois anos e quatro meses depois. A operação desenvolvida pela corporação já passou por sete etapas diferentes, empregando todo o tipo de tecnologia e recursos existentes e se tornando a maior operação de busca e resgate do Brasil, além de referência mundial no desenvolvimento de novas técnicas e doutrinas.

Atualmente, o CBMMG está em fase de implementação da oitava fase de buscas, que contará com tecnologia para a aceleração do processo de vistoria de rejeito, doutrina advinda das análises dos especialistas bombeiros militares e que aumentará ainda mais a possibilidade de se localizar e identificar as 10 joias restantes.

Com informações da Agência Minas