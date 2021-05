Sete Lagoas fecha a semana com 100% de ocupação dos leitos de UTI; veja no boletim desta sexta-feira (28)

Quase 22% dos sete-lagoanos já receberam a 1ª dose da vacina contra a Covid-19

Sete Lagoas fecha a semana contabilizando 19.131 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 98 casos positivos: 52 mulheres e 46 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.257 pessoas e 4.718 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 37.044 desde o início da pandemia. Um óbito por complicações da Covid foi confirmado ontem: uma mulher de 60 anos, no Hospital Municipal. A cidade chega a 502 óbitos no total, 57 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 298 pessoas em isolamento domiciliar e 18.274 curados.

Hospitalizados

Hoje são 123 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 55 em UTI e 68 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 27 de Sete Lagoas, quatro de Papagaios, quatro de Pompéu, três de Maravilhas, três de três de Cachoeira da Prata, dois de Baldim, dois de dois de Caetanópolis, dois de Prudente de Morais, e os demais de Paraopeba, Abaeté, Jequitibá, Inhaúma, Cordisburgo, Santana de Pirapama, Fortuna de Minas e Felício dos Santos. Entre os internados, 107 testaram positivo para Covid, quatro tiveram resultado negativo e 12 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 13 internações, sendo três em UTI, das quais duas em leitos do SUS. No Hospital Municipal estão 65 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital da Unimed são 25 pacientes internados, sendo 12 em UTI. E na UPA são 20 internados, dez deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, está hoje em 100%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice também é de 100%.

Taxa de mortalidade

Comparando Sete Lagoas com cidades mineiras com população semelhante, entre 200 mil e 300 mil habitantes, Governador Valadares soma 26.096 contaminados e 1.147 óbitos por Covid, uma taxa de mortalidade de 4,4 por contaminado. Ipatinga chega a 29.226 infectados e 751 óbitos (taxa de mortalidade de 2,57% por paciente). Em Sete Lagoas, dos 19.033 contaminados, 501 chegaram a óbito (taxa de 2,63%). No caso de Divinópolis, até o momento foram 13.016 contaminações e 403 óbitos (índice de 3,1% por pessoa infectada). Enquanto Santa Luzia chega a 7.307 contaminações e 367 óbitos, ou 5% de taxa de mortalidade por contaminado. Os dados foram obtidos junto aos boletins epidemiológicos de cada cidade e se referem ao dia 27 de maio de 2021.

Vacinação

Até esta quinta-feira, 27, a campanha Vacinação Solidária, onde a população pode doar alimentos não perecíveis, já arrecadou mais de 5.600 quilos. A campanha é uma ação da Prefeitura de Sete Lagoas com apoio do Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Já receberam a 1ª dose da vacina 52.630 pessoas, ou 21,8% da população, percentual próximo ao estadual, de 22,14%, e superior ao nacional, de 20,75%. A 2ª dose foi aplicada em 24.902 pessoas (10,3% da população). Apenas ontem, foram 1.778 doses aplicadas em gestantes e puérperas com comorbidades e em pessoas com comorbidades a partir dos 40 anos. Um novo quantitativo de doses da vacina deve chegar em breve a Sete Lagoas e mais um cronograma de vacinação será anunciado nas redes sociais oficiais da Prefeitura. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus.