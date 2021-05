Inscrições para o vestibular de Medicina da Funorte encerram-se na próxima segunda-feira (31)

Podem se inscrever os candidatos que vão concluir o Ensino Médio até 31 de Julho de 2021.

Quem deseja iniciar a trajetória acadêmica já no 2º semestre de 2021, não pode mais perder tempo, isso porque as inscrições para o vestibular de Medicina da Faculdade Funorte encerram-se na próxima segunda-feira, 31 de maio. Podem se inscrever os candidatos que vão concluir o Ensino Médio até 31 de julho de 2021.

O investimento para participar do processo seletivo é de R$300,00 e deve ser pago através de boleto bancário emitido no ato da inscrição, dentro do prazo de validade.

A classificação dos selecionados será definida de acordo com o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) dos anos 2017, 2018, 2019 e 2020, conforme as orientações descritas no edital. Para acessá-lo, clique aqui.

As vagas são disponibilizadas pela Unidade JK, situada na Av. Osmane Barbosa, 11.111 – Bairro: JK.

Confira o cronograma do processo seletivo:

30/04/2021 – Início das inscrições.

31/05/2021 – Término das inscrições.

07/06/2021 – Data limite para a divulgação da lista dos candidatos aprovados e Lista de Espera. (Poderá ser divulgada antes).

07/06/2021 – Data limite para Início da matrícula dos classificados até o limite de vagas. (Poderá ser antes, conforme divulgação do resultado).

14/06/2021 – Início da matrícula dos candidatos aprovados em lista de espera.

Sobre o Instituto de Ciências da Saúde – ICS

O Centro Universitário Instituto de Ciências da Saúde e Humanidades – UNI-ICS tem como objetivos “a aprendizagem, que possibilita e estimula a educação permanente em saúde, além de preparar o estudante para ser o profissional e cidadão ético, com o enfoque no aprendizado baseado em problemas, e orientado para atuar na comunidade. ”

A Funorte é a maior instituição de ensino do Norte de Minas e conta com ampla estrutura física e um renomado corpo docente para formar profissionais em mais de 30 áreas de conhecimento, além de prestar serviços à população carente das cidades que compreendem a região, de forma eficiente e gratuita.

Para mais informações entre em contato com a instituição pelo WhatsApp (38) 8407-1291.