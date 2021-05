Prefeitura antecipa pagamento de folha salarial dos servidores municipais pelo 15º mês seguido

A Prefeitura de Sete Lagoas pagou nesta sexta-feira, 28, a folha salarial dos servidores municipais da administração direta e indireta e inativos referente ao mês de maio. Foi a 15ª vez consecutiva que a administração garante o dinheiro na conta bem antes do prazo previsto pela legislação trabalhista.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a Prefeitura adotou a antecipação de folha como uma alternativa para fomentar a economia de Sete Lagoas e da região. A medida só é possível devido ao planejamento da gestão que, mesmo diante das dificuldades impostas pela crise sanitária, mantém as contas equilibradas e projetos em andamento em todas as áreas.

“A regularidade no pagamento dos servidores foi uma prioridade desde o meu primeiro dia à frente da Prefeitura. O sucesso do governo está diretamente relacionado ao empenho do funcionalismo e, por isso, esse reconhecimento é mais do que justificado. A remuneração antecipada reflete diretamente na economia neste momento de retomada das atividades gerando emprego e renda”, comentou o prefeito Duílio de Castro.