Passando a Limpo desta sexta (28) recebeu as diretoras Priscila Machado e Angélica Nogueira

Durante a conversa as educadoras abordaram a necessidade das crianças de terem um espaço que os estimule. Elas explicaram que durante a Onda Vermelha as escolas ficam abertas com o intuito de fazer recreação com as crianças. Já na Onda Amarela, os professores podem oferecer algumas dinâmicas e atividades.

As diretoras também disseram sobre como a situação é complicada não só para os pais que se depararam com uma nova rotina em casa, mas para as crianças que se viram com poucas opções para se distraírem. Segundo elas, no início da pandemia, após o fechamento das escolas, as atividades foram pensadas para 15 dias, como era o previsto na época, entretanto, com a extensão da quarentena, todos os professores tiveram que se adaptar ao ensino remoto e levar isso até o público infantil.

