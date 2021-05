Últimas semanas para participar do Desafio Solidário

A Drogarias Pacheco em Sete Lagoas está arrecadando alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal em suas lojas para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social.

O Desafio Solidário, uma parceria do Grupo DPSP – responsável pela Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo – com a ONG Gerando Falcões está se aproximando da sua reta final. Em prol da campanha #CoronanoParedão, o Grupo já destinou R$ 500 mil para a iniciativa e promove, desde o dia 12 de maio, uma corrente do bem com a meta de dobrar o valor inicial doado, contribuindo com o valor final de R$ 1 milhão. O prazo termina no dia 11 de junho e as doações podem ser feitas no site https://gerandofalcoes.com/grupodpsp. O montante será revertido em cestas básicas digitais, por meio de um cartão-alimentação às famílias em situação de vulnerabilidade.

Como parte da corrente, até 30 de junho, as mais de 90 lojas em Minas Gerais e mais de 1.400 lojas das Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo no país também serão pontos de coleta de alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal, que também serão destinados às comunidades assistidas pela Gerando Falcões.

