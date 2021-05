FMF, América, Atlético e Cruzeiro publicam manifesto em apoio ao presidente da CBF

A Federação Mineira de Futebol (FMF), além de América, Atlético e Cruzeiro divulgaram nesta quinta-feira (27), um manifesto em apoio ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo.

O mandatário vem sofrendo uma pressão para deixar do cargo, em razão de um desgaste com uma funcionária da entidade, e por sua ligação com o ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero.

Del Nero, inclusive, foi banido de forma definitiva pela Fifa de atividades relacionadas ao futebol, em 2018.

Na ocasião, a entidade máxima do futebol considerou que Del Nero infringiu três artigos de seu código de ética, inclusive o que tange à corrupção.

Elogios

No texto, FMF e os três principais clubes de Minas elogiam a gestão de Caboclo.

Confira a íntegra do comunicado:

A Federação Mineira de Futebol e os seus afiliados América Futebol Clube, Clube Atlético Mineiro e Cruzeiro Esporte Clube manifestam apoio à gestão do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo.

Rogério Langanke Caboclo assumiu a Presidência da CBF para o quadriênio 2019-2023. Foi eleito com 95,7% dos votos, em pleito realizado no dia 17 de abril de 2018.

Desde então, vem implementando uma série de ações que elevaram a gestão, a transparência e a eficiência administrativa da entidade. Estabeleceu governança profissional (acompanhada por empresa de consultoria do grupo das “big four”); tem estabelecido o chamado “fair play” financeiro no futebol – a fim de coibir práticas inadequadas de um passado recente; implantou processos licitatórios nas compras; investiu no desenvolvimento do futebol; ampliou a base do futebol feminino; e elevou, de seis para 21, o número de campeonatos promovidos pela entidade.

São muitos, portanto, os feitos da gestão de Rogério Caboclo como presidente da entidade maior do futebol brasileiro. Assim como ocorreu, também, no tempo em que ele esteve como CEO da CBF, de 2017 a 2019. Nesse período, comandou a execução do plano de Governança, Risco e Conformidade (GRC), conduzido pela empresa de consultoria internacional EY. Idealizou, ainda, a criação da área de Compliance da entidade e da CBF Academy.

Trata-se de uma mudança completa na cultura e no jeito de se fazer e pensar o futebol. Não podemos permitir que críticas sem provas e sustentadas por áudios cuja veracidade não se comprova maculem o trabalho de profissionalização que tanto se buscou no futebol brasileiro.

Atenciosamente,

Federação Mineira de Futebol – Presidente Adriano Guilherme de Aro Ferreira

América Futebol Clube – Presidente Alencar da Silveira Júnior

Clube Atlético Mineiro – Presidente Sérgio Coelho

Cruzeiro Esporte Clube – Presidente Sérgio Santos Rodrigues